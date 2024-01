“Salta Ciao Darwin”. Lo stop deciso da Mediaset: perché non va in onda la puntata

Ciao Darwin è lo show ormai storico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, che per la cronaca sono tornati in tv anche con Avanti un altro in questi giorni. Giunto alla nona edizione, abbiamo lasciato il programma in onda il venerdì in prima serata su Canale 5 la scorsa settimana, con la vittoria delle Milf, capitanate da Elenoire Casalegno, sulle Teen di Miss Italia 2022 Lavinia Abate. La prossima sfida? La settima puntata vedrà la categoria delle Trattorie contrapposta a quella degli Stellati.

Dunque gli amanti della cucina casalinga e delle porzioni abbondanti a prezzi contenuti, contro gli amanti della cucina gourmet e, appunto, gli “stellati”. Ma ci sarà da aspettare perché Ciao Darwin non andrà in onda venerdì 19 gennaio. Lo show di Canale 5 si ferma infatti per una settimana lasciando spazio alla messa in onda sulla stessa rete della già prevista semifinale di Supercoppa Italiana, la partita di calcio Inter-Lazio, in onda su Canale 5, trasmessa in diretta dall’Al-Awwal Park Stadiu di Ryad.

Stop a Ciao Darwin: perché salta la puntata

Mediaset è infatti in possesso dei diritti di trasmissione della Supercoppa Italiana, quest’anno proposta nella nuova formula delle due semifinali e finale nella stessa settimana, dunque la scelta di sacrificare un appuntamento con Ciao Dawin in favore del match tra Inter e Lazio.

E i cambi non sono finiti qui perché oltre a stoppare e rinviare alla settimana prossima, quindi venerdì 26 gennaio, la messa in onda della trasmissione storica condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, anche il Grande Fratello di Alfonso Signorini subirà l’ennesimo slittamento.

La nuova diretta con la Casa passerà infatti dal lunedì al martedì, come aveva già annunciato il conduttore nello scorso appuntamento: aveva già parlato di slittamento a martedì 23 con la successiva puntata in programma per giovedì 25 gennaio. Ma, si legge sul sito Davide Maggio, giovedì è confermata Terra amara e il Grande Fratello tornerà lunedì 29 con una puntata eliminatoria rinunciando così al doppio appuntamento settimanale.