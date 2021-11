Ballando con le stelle, Sabrina Salerno resta spiazzata. Colpi di scena sul palcoscenico di Milly Carlucci e riflettori accesi su una vicenda alquanto personale di Sabrina Salerno che, proprio davanti alle telecamere, scoppia in lacrime. Un momento televisivo che sicuramente i telespettatori non dimenticheranno. Il motivo?

Una sorpresa? Forse definirla così sarebbe riduttivo rispetto a quanto accaduto nel corso della puntata. Nessuno poteva immaginarsi di assistere a un momento di così forte emozione. Un incontro, tra Sabrina Salerno e la sorella, avvenuto nei giorni scorsi dietro le quinte di Ballando con le stelle, mostrato poi a tutti nella clip.

Tutto mandato in onda prima dell’esibizione, con Sabrina Salerno colta ancora dalla forte emozione nel rivivere quel momento magico che nessuno si sarebbe mai aspettato. Con accanto il fidato maestro di danza, Samuel Peron, Sabrina ha esordito con toni molto confidenziali.





“Ero convinta che non avrei mai recuperato quella parte della mia vita”, ha detto Sabrina rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli: “Io e mia sorella per metà della nostra vita non ci siamo viste…Conoscere mia sorella è stata una vittoria per me”.

“Mia sorella è una donna coraggiosa, si è messa contro un’intera famiglia per conoscermi” ha poi svelato. E la sorella Manuela: “Le ho mandato un messaggio e la sorpresa più grande è stata ricevere la sua risposta… un colpo per me!”. Le due non si vedevano da circa 10 anni.