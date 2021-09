“Te faccio male, mica me fai paura!”. Una galattica Sabrina Ferilli durante l’ultima puntata di Tu si que vales. Un’immagine che senza dubbio ci ricorderemo a lungo, che diventerà meme e poi storia della tv. La popolare attrice, che anche quest’anno ricopre il ruolo di presidentessa della giuria popolare, ha perso letteralmente le staffe con un attore ingaggiato per fare da comparsa. Come ricorderete, d’altro canto, la Ferilli è il bersaglio preferito degli scherzi degli autori e di Maria De Filippi. Ma questa volta Nebula, la scolaretta cadaverica personaggio dell’anno passato, non c’entra.

Un’altra insolita figura mascherata l’ha tormentata nel corso della prima puntata di Tu si que vales, scatenando la sua inattesa reazione. Circa a metà puntata, i giudici sono stati invitati dalla produzione all’esterno dello studio per assistere all’esibizione dark-magic del duo Denis e Abraxas. Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli sono stati scortati verso il punto dove si sarebbe tenuta la performance. A indicargli la strada è stato uno strano personaggio con una maschera viola sul volto, un mantello rosso e una voce inquietante.

Una figura ambigua che ha preso di mira soprattutto la Ferilli, seguendola come un’ombra e disturbandola alle spalle. Ed eccola Sabrina Ferilli impaurita dalla comparsa: “Lasciami stare. Te ne vai? Ti dico che te faccio male! Mica mi fai paura! Vai via perché c’ho sto’ tubo. Glielo do addosso se continua”. Maria De Filippi ha invitato l’attrice alla calma: “Sabrina, dai”.





E ancora: “Ha paura, non vedi. Non puoi menare una persona. Perché tieni quel coso in mano?”. Sabrina Ferilli, però, ha continuato a brandire il tubo di gomma raccolto durante il percorso fatto per arrivare al luogo dell’esibizione e ha replicato infastidita alla conduttrice: “Perché mi rompe li co** e voglio menarlo”.

Poco dopo la tensione sale e a ogni nuova incursioni della comparsa Sabrina Ferilli gli ha rifilato una frustata: “Mo’ te meno”. Ma all’ennesima azione di disturbo la Ferilli è letteralmente sbottata. Ha inseguito l’attore ingaggiato dalla produzione, brandendo il tubo di gomma e ha iniziato a urlare: “Ma ti diverti! Ti dico che ti faccio male. Mica me fai paura. Ti faccio vede’ che te combino. Ti frusto”. Che fenomeno.