Volano stracci a Tu sì que Vales tra Sabrina Ferilli e Teo Mammucari. Ma cosa è successo tra i due? Nella quarta puntata del programma di Canale 5, i due giudici si sono ritrovati a battibeccare per via di una performance. Tutto è successo dopo l’esibizione di un giovane talento: un ragazzo si è tenuto in equilibrio su dei cilindri sovrapposti e posizionati a 4 metri di altezza circa, un’impresa davvero ardua che ha lasciato senza parole l’attrice.

Per questo, Sabrina Ferilli, dopo essersi complimentata con il giovane, ha rivolto apprezzamenti anche alla fidanzata, spiegando che trasmetteva un’energia fondamentale al fidanzato aiutandolo. Un’osservazione che non ha trovato d’accordo Teo Mammucari che ha a sua volta replicato: “Ma che stai dicendo? Lui sta là sopra e lei trasmette energia?”. Ma niente, per la Ferilli anche la fidanzata ha contribuito, soprattutto nel modo in cui gli passava i cilindri. Insomma, un punto di vista del tutto opinabile, ma soprattutto rispettabile.

Secondo Sabrina Ferilli, lo sguardo della ragazza riusciva a trasmettere una forza aggiuntiva al performer, una sorta di ‘va tutto bene’, insomma una calma che in un pezzo del genere era fondamentale. Tuttavia Teo Mammuccari, uno dei più grandi critici quando si parla di illusionismo e performance del genere, non è stato d’accordo, minimizzando la parte, secondo lui marginale, della ragazza nel numero.





C’è da dire, tuttavia, che a parte la polemica tra Sabrina Ferilli e Mammucari, è rimasta piacevolmente sorpresa anche Maria De Filippi, che ha temuto il peggio. Nel mirino infatti la pericolosità del numero che ha tenuto tutto lo studio con il fiato sospeso: “Ma è sicuro di quello che sta facendo?” ha commentato la conduttrice di Mediaset per poi proseguire: “Porca miseria”.

Il ragazzo infatti ha ottenuto un grande successo, dimostrando – assieme alla compagna – di sapere benissimo cosa stava facendo. Un numero come non si vedeva da parecchio tempo. Un successo dunque, tranne per la sterile polemica tra Sabrina Ferilli e Mammucari.