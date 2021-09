“Guarda che mi inca***”. Tu si que vales, Sabrina Ferilli furiosa con il concorrente: succede davanti a tutti

Sabato 18 settembre è iniziata una nuova edizione di “Tu si que vales”. Il programma è giunto ormai all’ottava stagione e vede confermati come giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. A condurre sono invece Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara. A rappresentare la giuria popolare c’è invece la spumeggiante Sabrina Ferilli. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un buffo episodio nella prima puntata.

Un concorrente ha infatti infastidito l’attrice spuntando fuori alle sue spalle. Tanto che la vip è rimasta colpita dall’episodio. Insomma a Sabrina la cosa non è piaciuta affatto. Tanto che la sua reazione è stata veemente: “Lasciami stare. Te ne vai? Ti dico che te faccio male! Mica mi fai paura! Vai via perché c’ho sto’ tubo. Glielo do addosso se continua”. Maria ha provato a calmare l’amica e collega, ma a quanto pare è servito a poco. Alla fine la Ferilli è arrivata a prendere a frustate il ‘disturbatore’.

Ebbene nella seconda puntata la storia si è ripetuta. Stavolta il concorrente ha deciso di andare oltre e ha iniziato a lanciare della palline addosso a Sabrina Ferilli. Ogni volta che sbagliava le risposte alle domande di Gerry Scotti pum, una pallina. E anche questa volta la reazione della vip è stata tutt’altro che accomodante. “Guarda che mi inca**o e faccio una carneficina” ha esclamato piuttosto infastidita l’attrice. Davvero per lei non c’è pace in questo inizio di stagione!





Il gioco è bello quando dura poco, ma evidentemente il concorrente aveva proprio l’obiettivo di far uscire dai gangheri la povera Sabrina Ferilli. “Eccolo!” ha esclamato l’attrice fin dall’inizio riconoscendo subito l’ometto vestito di rosso. Maria De Filippi ha rassicurato l’amica: “Calmati non sta succedendo nulla”. Ma la situazione è ben presto cambiata. Per prima cosa il concorrente si è appropriato del trolley di Sabrina dicendo “È mio!”. Inizialmente l’attrice ci ha scherzato su.

In questo caso è stata Maria De Filippi a notare un dettaglio. Sul trolley di Sabrina Ferilli c’è scritto S. F. R. ovvero le sue iniziali seguite dalla prima lettera di Roma. La conduttrice ha trovato la cosa alquanto bizzarra: “Ma sul mio mica c’è scritto Maria De Filippi da Pavia”. Pronta è stata la risposta dell’attrice: “A me di quello che fanno gli altri non mi importa”.