“L’Amore strappato è una fiction Mediaset a cui tento molto. Ispirato a una storia vera, il dramma di una madre che tenta di salvare la propria famiglia, devastata da un errore giudiziario che ha portato all’allontanamento della figlia di sette anni e all’arresto per molestie dell’innocente marito”.

Queste le parole di Sabrina Ferilli , che ha descritto con passione una delle fiction in cui ha recitato, che le è rimasta nel cuore più di tante altre. La Ferilli è una delle attrici più amate in Italia, donna tutta d’un pezzo e di una sensualità innata, adorata da grandi e piccini, col suo irresistibile accento romano.

In una puntata di Verissimo, rivolgendosi alla Toffanin, Sabrina Ferilli ha spiegato: “Io non ho figli, ma non essere in conflitto di interesse dà una forza maggiore in certe battaglie civili. Assimilo tanto dolore da fuori, ma cerco di andare avanti”. Nel raccontare la storia non ha potuto far meno di commuoversi, spingendo alle lacrime anche la conduttrice, in un momento davvero molto toccante.





Sabrina Ferilli ha un’amicizia molto forte con Maria De Filippi. Le due donne dimostrano sempre di avere una grande complicità, anche quando lavorano insieme a Tu si ques. “È un diavolo di amica, una volta mi ha chiamato alle due di notte, pensavo fosse successo un dramma. Mi voleva fare i complimenti per il film. Da qui capite tutto” ha raccontato, scherzando, Sabrina Ferilli.

L’attrice, nelle trasmissioni di Maria De Filippi, diventa spesso vittima dei suoi scherzi e questo crea dei siparietti molto divertenti anche per il pubblico. Le due donne sono legato da una bellissima amicizia, fatta di grande complicità e anche di tante risate. Un’amicizia che va oltre il rapporto professionale.