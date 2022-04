Isabella Ricci non è più a UeD da tempo. Da quando ha trovato l’amore. La dama che appena arrivata in studio è stata subito etichettata come “rivale di Gemma Galgani” e ha conquistato tutti per eleganza e garbo è uscita dal programma di Maria De Filippi con Fabio Mantovani.

Per mesi ha cercato un cavaliere che le rubasse il cuore. Isabella Ricci ha avuto diverse frequentazioni, poi è arrivato Fabio Mantovani e a dicembre scorso la coppia ha salutato tutti mano nella mano e iniziato una storia d’amore lontano dalle telecamere. E a qualche mese dalla loro scelta, la coppia ha rivelato sulle pagine di UeD Magazine che ha deciso di convolare a nozze.





Isabella Ricci, matrimonio annullato?

“Con Fabio le cose vanno gonfie vele – ha spiegato Isabella Ricci -, stiamo molto bene insieme e non ci dividiamo mai. Da quando ci conosciamo avrò passato massimo tre notti da sola. Noi conviviamo, la maggior parte del tempo lo trascorriamo a casa di Fabio, ogni tanto ci spostiamo a Ravenna”. Poi l’annuncio che ha fatto felice il pubblico di UeD. Quello di un imminente matrimonio.

“Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo – ha continuato l’ex dama di UeD svelando poi qualche dettaglio – Sarà una festa per pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina. I figli di Fabio hanno preso molto bene la notizia, ma d’altronde sono ragazzi intelligenti: sanno che il padre è felice e sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e per noi”.

Nessuna data precisa ancora, ma nemmeno nessun annullamento come si vocifera e come riportano diversi siti. Annullamento che avrebbe deciso proprio Isabella Ricci, tra l’altro. Ma dopo la scelta di un iniziale silenzio di fronte a questi rumor, l’ex dama ha chiarito che non c’è alcuna crisi con Fabio Mantovani (le ultime foto social parlano di tutto tranne che di tempesta in effetti) e dunque il matrimonio è confermato. Non ha aggiunto altro, resta da capire solo quando e dove allora.

