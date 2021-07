“Ancora niente…”. È Rudy Zerbi a rendere pubblica la notizia. Che è totalmente inaspettata

Scoprire di essere il figlio di Davide Mengacci, per Rudy Zerbi non è stato facile. “Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita. E del perché io avessi questa passione per l’arte”. Afferma di aver perdonato, anche se il suo desiderio sarebbe stato crescere con il suo papà.

Questo per quanto riguarda la sua vita privata. E la carriera?! Amici 20 per Rudy Zerbi è stata la svolta artistica del talent, innovazione ed estro come mai prima d’ora: “bello, emozionante, stimolante e ricco”, per usare le sue parole. Ora ci si domanda cosa farà il prof storico della trasmissione mariana.

Su Sangiovanni “Sì, con Sangiovanni siamo sempre in contatto. Ma proprio pensando a lui, che ha 18 anni, c’è un’altra cosa particolare di questa estate musicale. Ci sono tanti artisti che non hanno nemmeno 20 anni, mi viene in mente la giovanissima Ariete. Se vado a ripescare nei ricordi si sta creando la situazione degli anni ’60 quando c’erano i Morandi di 16 anni e le Pavone di 15”.





Poi per quanto riguarda la conferma del suo posto nel talent, Amici 2021: “Per ora sto ancora aspettando di essere riconfermato. Nel caso potrebbero dire che ho delle aspettative molto alte. L’anno scorso è stato un racconto così bello, emozionante, stimolante e ricco che mi auguro un crescendo e cose completamente diverse. I tentativi di replica artistica dell’anno precedente non lavorare”.