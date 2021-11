Si sono svolti venerdì 5 novembre i funerali di Rossano Rubicondi, l’attore morto la scorsa settimana a New York. Alla cerimonia funebre al Frank Campbell Funeral nell’Upper East Side di Manhattan era presente Ivana Trump, 72 anni, sua ex moglie.

La morte di Rossano Rubicondi, avvenuta a 49 anni, ha profondamente colpito soprattutto il pubblico televisivo italiano, che era affezionato all’attore sin dai tempi della prima edizione dell’Isola dei Famosi. La notizia della scomparsa è arrivata da Simona Ventura, conduttrice del reality show all’epoca in onda sulla Rai.

Rossano Rubicondi, l’ultimo messaggio all’amico Silvio Sardi

“Rossano Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio”, aveva annunciato la conduttrice. In questi giorni tanti vip lo hanno ricordato ma anche le persone che gli sono state vicine in questi anni hanno raccontato retroscena inediti anche sulla malattia.





Silvio Sardi, testimone alle nozze tra Rossano Rubicondi e Ivana Trump, ha raccontato il doloroso addio all’amico. “All’inizio Rossano aveva sottovalutato la macchia sulla pelle, pensando non fosse nulla di grave. Poi, quando ha saputo di essere al quarto stadio, con metastasi diffuse ovunque, passato un primo momento in cui pensava di farcela, mi aveva scritto che non aveva più voglia di combattere”.

Sardi ha anche parlato dell’ultimo messaggio Whatsapp scambiato con Rossano Ribicondi: “Ho saputo all’inizio di questa estate che stava male, l’ho contattato e gli ho detto ‘Vieni in Italia, ti aiuto, combattiamo insieme questa bestia’, e lui mi ha risposto con un messaggio su Whatsapp. Ti voglio bene, so che anche tu mi vuoi bene ma sono stanco di combattere, e poi mi ha bloccato. Non ci sentivamo da due anni, lo avevo visto l’ultima volta a settembre 2019 a Venezia, ad una festa”.