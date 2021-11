“Lo ha chiesto Ivana Trump”. Morte Rossano Rubicondi, il gesto dell’ex moglie svelato dai genitori dell’attore

Sono sconvolti i genitori di Rossano Rubicondi, il personaggio televisivo noto per essere stato il quarto marito di Ivana Trump morto il 29 ottobre all’età di 49 anni. Claudio e Rosa Rubicondi sono intervenuti a Pomeriggio 5 e hanno parlato con la voce rotta dalla commozione della scomparsa del figlio. “Ci hanno informati di un aneurisma polmonare, si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca da bagno della casa dove viveva da solo. Ci hanno detto anche che aveva una forma tumorale alla pelle, delle macchioline, ma noi non ne sapevamo niente”.

Anche la madre di Rubicondi, Rosa, ancora scossa, spiega come hanno ricevuto la notizia: “Ci hanno chiamato dall’America, ha risposto al telefono mio marito e si batteva le mani sul petto. Io lo guardavo, gli chiedevo cosa fosse successo e lui mi ha detto ‘Rossano non c’è più’. Stavamo guardando Tale e Quale Show, erano le 10 meno un quarto. Non ci credevo, poi sono cominciate tutte le telefonate degli amici. Continuo a non crederci”.

I genitori di Rossano Rubicondi hanno proseguito spiegando che il figlio “cercando di usare un po’ di lucidità, credo non ce l’abbia voluto dire per proteggerci, per non farci preoccupare, ma noi avremmo voluto saperlo per poterlo aiutare”. Poi hanno parlato di Ivana Trump e hanno rivelato che “ci ha chiamati per esprimere intanto il suo dolore, adesso dice che ci spedirà la metà delle ceneri. Ci ha chiesto di tenerne una parte e le abbiamo detto subito di sì. Sappiamo che Ivana Trump lo ha aiutato in tutto e per tutto, a livello economico-sanitario, ma noi siamo i genitori…”.





“Sono devastata”, ha detto Ivana Trump al magazine People dopo aver appreso la notizia della morte del suo ex marito. Nel 2018, i due hanno partecipato insieme al programma “Ballando con le stelle”. L’anno successivo, Trump ha annunciato la fine definitiva della loro relazione: “Rossano passa molto tempo in Italia e io a New York, Miami e St. Tropez. La relazione a distanza non funziona. Siamo stati bene e siamo rimasti amici. La rottura è stata amichevole”. A luglio di quest’anno gli ex marito e moglie sono stati paparazzati durante una passeggiata a New York.

In Italia la prima a diffondere la notizia della scomparsa di Rossano Rubicondi è stata Simona Ventura con un messaggio su Twitter e una fotografia: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.