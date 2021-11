Un melanoma ha strappato via per sempre la vita di Rossano Rubicondi. “Si dice che aveva deciso di smettere di combattere, non è così. Rossano voleva vivere“, sottolinea il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. La notizia del decesso dell’attore aveva sconvolto il mondo dello spettacolo lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva. L’ex marito di Ivana Trump è stato salutato per l’ultima volta a Milano, nel santuario arcivescovile di San Giuseppe, dove si è tenuta la celebrazione della messa in suo ricordo.

Un giorno in cui Rossano Rubicondi è stato ricordato come modello di forza e di ottimismo. Morena Zapparoli, l’ex moglie di Gianfranco Funari, ha sottolineato: “Lo ricordo come un’anima piena di vita e di allegria, così come lo conosceva il suo pubblico”. E sulle voci che Rubicondi abbia smesso di lottare contro il cancro, Roberto Alessi ha voluto ancora una volta smentire la voce





Rossano Rubicondi non ha mai perso la speranza

Rossano Rubicondi si sottoponeva al ciclo di chemioterapia e nel suo cuore la speranza di vivere non si è mai spenta. “La chiamava “la bomba”, ne faceva una ogni due/tre settimane e lo raccontava sempre in modo molto scanzonato, con lo spirito che lo ha sempre contraddistinto. Non ha mai voluto andarsene da questa vita”, sottolinea il direttore di Novella 2000.

A Milano tantissimi i presenti alla messa presso il Santuario arcivescovile di San Giuseppe, grazie a un’iniziativa promossa dall’agenzia Star Managment di Paolo Chiparo. A raccontare le ultime parole di Rossano Rubicondi un amico intimo. “Ho saputo all’inizio di questa estate che stava male, l’ho contattato e gli ho detto: “vieni in Italia, ti aiuto, combattiamo insieme con questa bestia”. Lui mi ha risposto con un messaggio su Whatsapp: “Ti voglio bene, so che anche tu mi vuoi bene, ma sono stanco di combattere”, racconta.

Un audio rivelato anche nel salotto di Pomeriggio 5, in cui Rossano Rubicondi pare abbia confidato qualcosa a proposito della dura lotta contro il cancro: “Io tutti i giorni vado avanti, avanti e avanti. Adesso ho fatto 27 operazioni, i punti stanno passando, devo fare un’altra operazione chirurgica, poi un’altra chemio, poi mi prendo una settimana per me e sarà così fino a Natale…”.