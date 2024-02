Martedì 6 febbraio è iniziata la settimana televisiva più attesa dell’anno, il Festival di Sanremo. Per sette giorni la cittadina ligure sarà al centro, vuoi o non vuoi, dell’attenzione di tutta Italia. Perché Il Festival non riguarda solo la musica. A fare lo ‘scaldafestival’ ci pensa Rosario Fiorello. Per lui un compito preciso: scaldare il pubblico e creare un’atmosfera scoppiettante all’inizio della serata, insomma quella prima mezz’ora in cui ti giochi tutto sia sul fronte del clima che su quello, soprattutto, degli ascolti. A Sanremo 2024 Fiorello veste i panni anche del co-conduttore di Amadeus insieme a Giorgia, Teresa Mannino, Marco Mengoni e Lorella Cuccarini.

Dall’inizio della sua carriera Fiorello ha lavorato in televisione, teatro, in radio ed è spalla destra di Amadeus a Sanremo dal 2020. Come detto, a Sanremo 2024 il conduttore è tornato sul palco dell’Ariston come co-conduttore di Amadeus insieme alla cantante Giorgia, a Marco Mengoni, cantante e vincitore di Sanremo 2023, la comica siciliana Teresa Mannino e la showgirl Lorella Cuccarini.





Da giovane Fiorello ha avuto una vita sentimentale molto chiacchierata. Ha avuto importanti relazioni con donne famose (Anna Falchi, Laura Freddi e Luana Colussi) per cui è stato al centro dei gossip e dei pettegolezzi sulle riviste patinate di tutto il Belpaese. Bocciato da Pippo Baudo per Fantastico, inizia a lavorare in radio, prima di approdare al Karaoke in televisione, suo vero trampolino di lancio, e il Festivalbar.

