“Finalmente posso dirlo”. Rosalinda Cannavò adesso è tutto nero su bianco. Già non vede l’ora di iniziare

“Ho sognato di mettere in pratica un progetto, che sia di informazione, che sia di aiuto per chi ne avesse bisogno, che sia portatore di speranza per chi l’ha persa. E la felicità di esserci riuscita è indescrivibile. Io sono molto molto contenta dei messaggi bellissimi che ho ricevuto ieri dopo aver pubblicato questo countdown. Mancano quattro giorni e finalmente vedrete questo piccolo progetto”.



Così pochi giorni fa parlava Rosalinda Cannavò. Ora il tempo è trascorso e la notizia può essere data. Rosalinda Cannavò sarà la conduttrice di Casa Chi, il programma social che accompagna il Grande Fratello Vip. Se fino a marzo scorso in quel programma si parlava di lei, adesso sarà Rosalinda a guidare la conversazione. Rosalinda Cannavò è felicissima, non vede l’ora di condividere con i suoi fan questa bellissima esperienza. L’appuntamento è per la prossima settimana, anche se lei non lo ha specificato.



Non sono stati giorni facili per Rosalinda Cannavò, duramente criticata da Deianira Marzano: “Lei vuole congelare gli ovuli solo perché ha paura di invecchiare? A 28 anni, ma tutto a posto? Queste che stanno sui social non si devono congelare gli ovuli, ma il cervello”. Per fortuna c’è l’amore a toglierle tutti i pensieri. Con Andrea Zenga tutto precede per il meglio.







“Va tutto bene. In tutte le salse. Sono anche pro all’uso di sex toys a letto, ma per ora ci bastiamo da soli e non li utilizziamo. Diciamo che ci bastiamo e ci avanziamo. Se in futuro li useremo vi faremo sapere. Io sono una da coccole anche per ore e ore. Lui resiste al massimo 10 minuti, poi si stacca”. E lui ha aggiunto: “Lei mi seduce con lo sguardo. Potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe sangue lo stesso”.



Rosalinda Cannavò ha fatto conoscere i suoi parenti siciliani, mentre Andrea Zenga ha finalmente presentato a papà Walter Zenga la sua dolce metà. E adesso vivono serenamente e felicemente. Eppure c’è chi non crede assolutamente alla veridicità di questa relazione sentimentale. Ne ha parlato l’esperto di gossip, Alessandro Rosica, il quale ha puntato il dito contro l’ex gieffina. Non ha avuto nulla da ridire sul giovane, ma i dubbi maggiori sono rivolti su di lei. Dubbi che Rosalinda Cannavò ha subito fugato.