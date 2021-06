Usciti dalla casa del Grande Fratello insieme, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno tenuto sempre informatissimi i loro seguaci. Una storia nata sotto i migliori auspici, benedetta da Alfonso Signorini e che non sembra conoscere intoppi. Appena dieci giorni fa Andrea Zenga aveva presentato ufficialmente Rosalinda Cannavò a suo padre, Walter Zenga. Dopo la stretta di mano era scattata la foto di rito per certificare l’avvenimento.



Quindi erano stati a cena in un locale milanese accompagnata da una didascalia a corredo dell’istantanea: “Amore e famiglia”. Sotto il post di Andrea Zenga questi sono stati i commenti più significativi dei suoi follower: “Siete bellissimi tutti insieme”, “Una delle foto più attese dell’anno”, “Immensamente felice per voi”, “Tutto ciò che conta”, “Che bello vedere insieme i propri affetti, tutto ciò che è importante è lì con te”. E poi: “Una foto meravigliosa”, “Siete davvero un vero incanto”. Tanti complimenti anche per Rosalinda Cannavò.



A proposito di Rosalinda Cannavò, nei giorni scorsi era uscita una voce molto interessante sul suo futuro professionale. Secondo in ben informati avrebbe potuto condividere un’esperienza importante insieme all’ex compagno di avventura nella Casa più spiata d’Italia, Pierpaolo Pretelli. Gli ex gieffini sarebbero infatti stati adocchiati dal conduttore Carlo Conti, il quale li avrebbe ritenuti idonei a prendere parte alla sua trasmissione ‘Tale e Quale Show’.







Voce poi smentita per Rosalinda Cannavò che ora sembra guardare altrove. Una cosa è sicura, è sempre più presa dal suo Andrea. “Sono esaurita ma sono felice perchè Andrea torna, dopo una settimana in cui non ci vediamo. Non siamo mai stati così lontani. E ho sempre in mente te”. Parola che profumano d’amore quelle di Rosalinda Cannavò per Andrea Zenga, tornato ieri a Milano dopo una settimana trascorsa a Osimo.

L’ex gieffino aveva deciso di fare visita alla famiglia mentre Rosalinda Cannavò era scesa a Napoli per lavoro. Andrea Zenga non ha nascosto di essere felice di aver riabbracciato la fidanzata, con la quale ormai fa coppia fissa da circa tre mesi, ma di essere anche dispiaciuto. Lasciare Osimo e i suoi cari infatti è sempre triste.