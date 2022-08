Roberto Farnesi, la dolorosa perdita. Lutto per l’attore de “Il Paradiso delle Signore” famoso nel ruolo di Umberto Guarnieri. A distanza di qualche giorno dal triste avvenimento, Roberto Farnesi ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo.

Roberto Farnesi, lutto per l’attore. Viene a mancare la cara mamma all’età di 82 anni. Il lutto è avvenuto lo scorso 18 luglio e solo oggi il figlio è riuscito a parlarne: “Mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale” ha confidato al settimanale Nuovo l’interprete di Umberto Guarnieri.





Roberto Farnesi, lutto per l’attore. La dolorosa perdita della madre

Maria Angela, questo il nome dell’amata mamma di Roberto Farnesi che ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 82 anni: “Così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava”.

Un dolore immenso nella vita di un figlio ma Roberto Farnesi prova a darsi forza dopo il lutto: “Perdere un genitore è un dolore enorme, ma adesso io sono di nuovo al lavoro e la vita va avanti“. L’attore è diventato papà della splendida Mia nata dall’amore con la compagna Lucya Belcastro.

“Mi dà la forza di andare avanti: lei è energia pura, è vita nuovo, è il mio capolavoro. Da quando è nata, ha rivoluzionato la mia esistenza e anche in questo momento riesce a strapparmi un sorriso“, sottolinea Roberto Farnesi. E a proposito della nascita della figlia, l’attore aveva rivelato la gioia della madre, parole di sconfinata tenerezza.

“Mia madre e le mie tre sorelle non potrebbero essere più felici. Mia madre ha 82 anni, ha sempre sognato di vedermi diventare padre. Mi dispiace solo che mio padre non ci sia più e che non conoscerà mia figlia. Mi manca ogni giorno e ora che sono papà ancora di più”.

