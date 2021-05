Brutta esperienza per la giovane influencer Roberta Zacchero. La ragazza torinese è diventata popolarissima grazie alla sua partecipazione alla docu-serie Rai “Il Collegio”. La popolarità acquisita con l’esperienza alla quarta edizione del programma, tuttavia, non l’ha difesa dall’ignobile comportamento di uno sconosciuto. Anzi. La ragazza era in viaggio sul treno e ad un certo punto un uomo le si è seduto di fronte e ha iniziato a toccarsi le parti intime.

A denunciare l’accaduto è stata la stessa Zacchero con un post su Instagram. Nel video si vede la mano di Roberta tutta tremante, la ragazza è scioccata: “È appena successa una cosa disgustosa – ha scritto sul social – Mi si è seduto davanti un verme schifoso, che ha iniziato a toccarsi di fronte a me. Ovviamente dopo averlo filmato mi sono alzata e ho cambiato posto. Il mondo è un posto orribile. Ora sto bene, ho finito di piangere dalla rabbia. Ma ecco come cazz* rendete ogni donna quando la violate”.

Una bruttissima vicenda che ha colpito una giovane donna che viaggiava da sola sul treno. Una donna forte, però, che ha superato una difficile battaglia come l’anoressia di cui ha sofferto quando aveva 15 anni: “Sono stata ricoverata per anoressia – aveva detto qualche tempo fa – ed è stato un problema che mi ha cambiato completamente la vita. Ho imparato ad amarmi e conoscermi a fondo. È un momento che mi porterò dietro per sempre. Quello che sono adesso è grazie a quello che ho visto e superato. Se inizi una guerra con me stai sicuro che la vinco io”.





Dopo lo spavento e lo choc Roberta Zacchero ha voluto lanciare anche una frecciata a tutti quelli che amano parlare senza star troppo a ragionare: “Ecco come sono vestita – ha scritto nel post mostrandosi in felpa nera e blue jeans – per tutti quelli che dicono che è colpa di noi donne e per il nostro abbigliamento”. La molestia è avvenuta ieri, lunedì 24 maggio, ed oggi l’influencer è tornata sull’episodio

“Ieri sono arrivata tardi a casa – dice Roberta Zacchero a 24 ore dall’accaduto – e non ho voluto mettere altra carne sul fuoco visto anche gli insulti e i commenti negativi che ho ricevuto raccontandovi questa esperienza”. “Vi invito ad ascoltare queste storie – conclude l’influencer – prima di parlare e dare il vostro giudizio al riguardo”.