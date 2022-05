Roberta Giusti, il duro sfogo davanti a tutti. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla nel ruolo di tronista di UeD che nel programma ha trovato il vero amore in Samuele Carniani. Ma nelle ultime ore l’ex tronista si è lasciata andare ad alcune considerazioni proprio sui social. Ecco cosa è successo.

Roberta Giusti, lo sfogo arriva dopo la scelta a UeD. Come procede con Samuele? L’ex tronista non ha alcun dubbio a riguardo: “Questi primi mesi sono andati anche meglio del previsto, di come ci aspettavamo. Praticamente stiamo convivendo, lui sta quasi sempre da me a Roma”.





Dunque la storia tra Roberta Giusti e Samuele Carniani promette per il meglio: “Il fatto che io abbia lasciato la Toscana per stare con lei, e che lei stia per lasciare le sue amiche con cui vive per me… ecco, questa forse è un’altra cosa bellissima”. (Roberta Giusti, chi è la tronista di UeD).

Roberta Giusti sta vivendo un momento di felicità eppure sui social l’ex tronista ha avuto modo di spiegare cosa è successo di recente: “Allora parliamone, sono venuta a una festa di compleanno, camminavo tranquillamente per raggiungere il locale e un cogl****, scusatemi il termine, passando con una smart che mi inquadra con il telefono facendo un video a me e alla mia amica urlando ma tu guarda queste due gnocche. Ma seriamente?”. (Roberta Giusti, nuovo tatuaggio).

Roberta Giusti ha poi aggiunto: “Credetemi sono proprio schifata, sdegnata, non è possibile, non si può così, ancora, no!”. E in ultimo: “Io mi chiedo solo chi cavl vi ha cresciuto? Cosa vi passa per la testa? Quando imparerete a stare al mondo?“.

