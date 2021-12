È periodo di innamoramento a Uomini e Donne. Dopo l’anticipazione sulla scelta di Andrea Nicole, inaspettata e per certi versi molto criticata, ora è il momento di Roberta Giusti. Secondo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, si è appena conclusa la registrazione del programma condotto da Maria De Filippi e sembra che Roberta abbia deciso di stringere con un ragazzo. Da quello che sappiamo, la tronista terminerà il suo percorso all’interno del programma la prossima settimana. La scelta è tra Luca Salatino e Samuele Carniani.

C’è da dire che i due corteggiatori sono all’opposto uno dell’altro. Sono tanti i telespettatori che vorrebbero vedere un lieto fine per Samuele che ha dimostrato di essere un ragazzo a modo, educato e sensibile. Il suo atteggiamento ha conquistato il pubblico di Canale 5 e ora stanno sperando che sia proprio lui la scelta. Tuttavia sono quasi tutti convinti che Roberta Giusti sceglierà Luca.

Lo stesso ragazzo che con la sua genuinità e spontaneità, ha subito conquistato Roberta Giusti. Il fatto che la tronista sia sempre stata abbastanza interessata alla sua conoscenza ha portato i telespettatori a credere che sarà proprio lui il corteggiatore con cui concluderà questo percorso. In attesa di scoprire su chi cadranno i petali rossi, Roberta ormai nel suo cuore sembra aver scelto, visto che si è detta pronta a chiudere l’esperienza.





Tra l’altro deve ancora andare in onda la scelta di Andrea Nicole, che ha lasciato tutti a bocca aperta dopo la scelta frettolosa di Ciprian Aftim. Ma non solo Roberta Giusti e Andrea Nicole, nel turbinio di emozioni c’è stato anche spazio al trono Over. Da quello che sappiamo Gemma Galgani ha accolto in studio un nuovo corteggiatore.

Non solo: la dama torinese, nella registrazione di ieri, ha raccontato di essersi scambiata dei baci con Leonardo. Tra loro pare stia procedendo tutto abbastanza bene, ma lei ha deciso comunque di iniziare una seconda conoscenza. Poco dopo sembra che gemma abbia sfidato a colpi di ballo, Tina Cipollari e che sia stata proprio l’opinionista a vincere. Ce ne aspettano delle belle, tra la scelta di Roberta Giusti e le avventura di Tina.