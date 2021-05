“Roberta farà di tutto per restare”. UeD, l’accusa al veleno. La Di Padua demolita dall’ex dama

Ursula Bennardo contro di ‘lei’. Nonostante qualche piccolo ostacolo incontrato sulla via della loro amicizia, tanto Ursula che Sossio Aruta hanno sempre deciso di prendere le difese di Riccardo Guarnieri, che proprio di recente ha lanciato non poche frecciatine nei confronti delle sue due ex. Ursula Bennardo non poteva di certo restare a osservare senza dire la sua contro Roberta Di Padua e Ida Platano.

Ursula ancora dalla parte di Riccardo, pronta a sostenerlo dopo l’ennesima bufera scoppiata nello studio di Uomini e Donne. Tutto quello che pensa sulla vicenda che tira in ballo sia Roberta Di Padua che Ida Platano lo ha espresso durante un’intervista rilasciata per il settimanale Mio. E parole di affetto non potevano che essere rivolte a Riccardo che “nella sua normalità non sfruttando mai la sua popolarità”, afferma.

E proprio perché ricco di valori, come afferma ancora Ursula Bennardo a proposito dell’amico, per lui spererebbe di vedere presto al suo fianco una donna “semplice e umile”, che possa dunque rispecchiare appieno le qualità di cui Guarnieri ha dato spesso prova di aver messo in campo in ogni situazione. Durante l’intervista e a proposito di incontri sfortunati, non poteva che tirare in ballo Ida.





Primo aspetto che secondo Ursula Bennardo ha quasi del tutto inficiato sulla loro relazione è stato “la loro totale diversità” e poi una frecciatina su Ida: “Penso che la popolarità abbia cambiato Ida, ma non lui, per cui si sono ritrovati in due mondi diversi”. Questo nonostante Ursula Bennardo abbia sempre sperato che tra l’amico e la dama potesse davvero nascere una relazione duratura nel tempo.

E una volta affrontato il capitolo ‘Platano’, Ursula non poteva che passare in rassegna anche la conoscenza di Roberta Di Padua, che secondo l’amica e sostenitrice di Guarnieri, aveva impostato un “amore superficiale” al punto che anche il più futile motivo potesse essere causa di rotture definitive: “non era lui ciò che voleva o forse si è fatta prendere molto dai follower e della tv preferendo questi a Riccardo”. E ha poi aggiunto: “Penso che Roberta farà il possibile per restare nel programma come single, cosa che non farà Riccardo. Io al posto della redazione non glielo permetterei più”.