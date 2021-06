Nella giornata del 30 giugno è andata in onda la puntata di ‘Estate in Diretta’, che sostituisce appunto nella stagione estiva ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano, che è andata in vacanza dopo tantissimi mesi di lavoro duro. E la conduttrice Roberta Capua ha avuto grosse difficoltà e si è commossa. Le lacrime sono infatti diventate protagoniste e il pubblico si è emozionato non poco. Il pianto si è verificato quando si è parlato di un episodio di cui si è discusso a lungo nelle scorse settimane.

Qualche giorno fa lei ha rilasciato un’intervista a Radiocorrieretv: “Nella prima puntata mi devo vestire di bianco. È una piccola abitudine che ho da anni: indossare qualcosa di bianco è di buon auspicio. Ho trovato una persona molto accogliente e sorridente (in riferimento al collega Semprini n.d.r.) e ci siamo subito intesi. Dal punto di vista professionale possiamo essere assolutamente complementari. Ci siamo sentiti subito affiatati e credo che anche sul campo sarà così”. Ma vediamo ora cosa è successo.

Uno dei casi che più ha colpito l’opinione pubblica è stato senza ombra di dubbio il decesso della giovane Luana D’Orazio, morta il 3 maggio scorso sul posto di lavoro, schiacciata da un orditoio a Montemurlo (Prato). E proprio il 30 giugno avrebbe compiuto 23 anni. Per questo motivo sono stati invitati in studio da Roberta Capua e Gianluca Semprini la madre e il fidanzato della vittima. La signora ha esordito, dicendo: “Quando Luana tornava dal lavoro il figlioletto la seguiva al piano di sopra”.





La madre di Luana ha proseguito: “Chiacchieravano mentre lei si faceva la doccia. Era sempre sorridente, non riversava mai i suoi problemi su nessuno. Si occupava anche di suo fratello tetraparesi spastico. Era generosa e ho dovuto dire al figlio che la mamma non c’è più”. Poi la commozione di Roberta Capua: “Ma è vero che suo nipote le chiede di pregare tanto per la sua mamma sperando che Dio gliela rimandi indietro?”. Ma prima di avere una risposta non ha retto: “Non ho più parole, non ci riesco”.

Prima di concludere l’intervista con Roberta Capua, la madre della povera Luana D’Orazio ha affermato ancora davanti alle telecamere Rai: “Ho detto ad Alessio la verità, che la mamma è morta per un macchinario. Gli ho spiegato che non può tornare indietro, ma che Dio porta in paradiso le persone buone”. E tutti coloro che erano presenti in studio si sono commossi completamente.