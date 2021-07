“Tanta tristezza”. Roberta Capua, impossibile nasconderlo. E apre la diretta con queste parole

Sta raccogliendo tantissime firme la proposta di intitolare l’auditorium Rai a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio a 78 anni. La proposta è stata lanciata Milly Carlucci, la conduttrice che insieme a Raffaella ha frequentato di più lo studio Rai del Foro Italico. “Sto guardando con emozione Carramba che Sorpresa su Rai1, sarebbe bello intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico alla grande Raffaella Carrà”, ha scritto Milly guardando la replica della prima puntata dello show di Raffaella Carrà.

È il segnale del grande affetto che gli italiani nutrivano per l’artista che ha caratterizzato 50 anni di televisione. I vari programmi stanno dando molto spazio alla scomparsa di Raffaella Carrà e al ricordo di un’artista completa che ha conquistato il cuore dei telespettatori. Nella giornata di mercoledì 7 luglio è partito tra le lacrime e gli applausi di tanti fan dalla sua abitazione in via Nemea 21 a Roma (zona Vigna Stelluti) il corteo funebre con il feretro di Raffaella Carrà.

Rose gialle sulla bara della star, scomparsa il 6 luglio a 78 anni. Alla partenza, sotto casa, c’erano Michele Cocuzza e Barbara Boncompagni. Il corteo, diretto in Campidoglio dove è allestita la camera ardente, si fermerà un minuto per il pubblico saluto all’artista all’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), alla Rai di Via Teulada 66, al Teatro delle Vittorie, alla Rai di Viale Mazzini 14.





Durante l’anteprima di Estate in diretta, è stata Roberta Capua ha nuovamente parlato di Raffaella Carrà ricordando che in occasione della semifinale degli Europei di calcio a Londra anche la Nazionale italiana ha rivolto un pensiero all’artista. Durante il riscaldamento i giocatori si sono allenati sulle note delle canzoni di Raffaella Carrà: “Raffaella comunque è stata presente in questo evento gioioso, durante il riscaldamento i calciatori hanno ascoltato una sua canzone ed è stata forse anche di buon auspicio”.

La gioia della vittoria dell’Italia sulla Spagna fa da contraltare alla grande tristezza per la scomparsa di Raffaella Carrà: “Abbiamo voluto aprire questa anteprima di Estate in diretta con questo mix di sensazioni contrastanti che tutti noi stiamo provando: la grande gioia per il successo della nazionale e la tristezza per la scomparsa di Raffaella Carrà”.