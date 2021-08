Dopo 10 anni Roberta Capua è tornata sul piccolo schermo. A volerla fortemente in casa Rai è stato il direttore di rete Stefano Coletta. Un’idea che ha subito entusiasmato la presentatrice che però, prima di accettare, ha chiesto consiglio ai suoi punti di riferimento della vita: il figlio e il marito, l’imprenditore Stefano Cassoli. Ora è al timone di Estate in Diretta e la scelta si è rivelata giusta dal momento che il pubblico sta apprezzando lo sforzo e la conduzione di Roberta Capua.

L’ex Miss Italia aveva messo da parte il lavoro per dedicarsi al figlio Leonardo (che ora ha 13 anni) ma ora è tornata su Rai1: nel 2017 si è fatta vedere di nuovo in tv grazie alla partecipazione a Masterchef Celebrity, che da brava napoletana ha vinse. Da quel momento la presentatrice è stata scelta per condurre programmi inerenti alla cucina su Sky e Tv8. L’occasione per farsi nuovamente apprezzare dal pubblico è arrivata nell’estate 2021 e in un’intervista a Vero ha parlato dell’esperienza a Estate in Diretta.

“Sono molto contenta. Stiamo avendo un ottimo riscontro di pubblico, anche sui social, la gente ci segue. Questa è un’estate particolare, non tutti vanno in vacanza, l’idea di tenere compagnia alle persone ci rende felici e orgogliosi”, ha raccontato. Tuttavia, pare che la presentatrice non abbia molte aspettative dopo la fine della fortunata trasmissione. Ecco perché adesso ci si chiede cosa farà dopo questa esperienza televisiva. Al settimanale Vero, l’ex Miss Italia si è aperta, raccontando qualcosa in più sul suo lavoro e soprattutto sul suo futuro.





Nonostante il suo ritorno in tv, ad oggi il futuro di Roberta Capua appare ancora molto incerto. Ne ha parlato lei stessa nel corso dell’intervista al magazine: “La tv di oggi non è meritocratica. Io faccio un passo per volta, senza molte aspettative. Sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro”. Insomma qualche speranza c’è, ma lei va coi piedi di piombo.

“Mi piacerebbe mettermi alla prova in una cosa che non ho mai fatto: il game show, il quiz. Oltre a questo, adorerei un talk sul genere di Harem”, ha spiegato infine Roberta Capua. Ad oggi, comunque, la conduttrice non avrebbe ricevuto proposte lavorative per la prossima stagione televisiva. Non è dato sapere, quindi, quando sarà possibile rivederla sul piccolo schermo.