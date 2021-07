Roberta Capua, quel dettaglio non è sfuggito. Un ritorno su Rai 1 quello della nota conduttrice che ha da subito attirato ogni curiosità. Alla guida del timone di Estate in diretta, al fianco del collega Gianluca Semprini, Roberta Capua non è passata inosservata.

A parlarne è stato Mauro Coruzzi, in arte Platinette, nella rubrica La Tv che vedo, pubblicata sul settimanale DiPiù. A volte basta anche solo un dettaglio ad attirare le curiosità di molti ed è esattamente quello che è accaduto a Roberta Capua.

Alcuni spettatori non hanno potuto fare a meno di notare il particolare delle scarpe. Ebbene si, la conduttrice pare stia preferendo scarpe molto basse. Una comodità? Per alcuni la curiosità sembra essere stata soddisfatta con questa risposta, ma altri non si accontentano.





Ed è stato proprio Platinette ad aver sottolineato nella sua rubrica e al cospetto dei telespettatori più curiosi: “La scelta si è resa necessaria per non marcare troppo la statuaria presenza di Roberta”. Ebbene si, pare che il collega Gianluca Semprini sia più basso di Roberta Capua.

E non poteva essere più chiacchierato di così il ritorno della conduttrice dopo ben 15 lunghi anni di assenza dalla Rai. Tutto lascerebbe pensare a una vera e propria ripartenza in tutti i sensi, voglia di rimettersi in gioco, a cominciare proprio da un format di successo: “È una ‘ripartenza’ vera e propria”, posto che, e a dirlo è sempre Platinette, la padrona di casa sembra avere ancora la sua inconfondibile “tempra decisa e per niente ammiccante”.