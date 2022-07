“Una tragedia enorme”. Roberta Capua non riesce quasi a parlarne a Estate in diretta

Roberta Capua, dolore a Estate in diretta per qualcosa di inimmaginabile che ha scosso non solo lei ma l’Italia intera. Nel corso della puntata, andata in onda lunedì 4 luglio e che ha aperto dunque la settimana, la conduttrice televisiva che insieme al collega Gianluca Semprini sostituisce Alberto Matano nella stagione estiva è apparsa molto triste e addolorata. Ha avuto non poche difficoltà ad esprimere il suo pensiero, visto che le emozioni hanno rischiato di condizionarla totalmente.

Al posto di Massimiliano Ossini potremmo vedere all'opera Roberta Capua. Ovviamente stiamo ancora nel campo delle ipotesi di TvBlog e non ci sono ufficialità da dare, ma la voce sta diventando via via sempre più insistente e quindi non è da escludere che possa esserci questo cambiamento. Non resta che attendere le prossime settimane per saperne di più.





Roberta Capua, dolore a Estate in diretta per tragedia della Marmolada

Roberta Capua, dolore a Estate in diretta e non solamente da parte sua ma anche del collega Gianluca Semprini. Lei ha commentato rivolgendosi al pubblico: “Questa tragedia ha scosso l’Italia. Per noi è importante che vi diamo il numero di telefono da chiamare per il mancato rientro di amici e parenti”. Mentre l’altro conduttore ha aggiunto: “Una vera e propria onda nera, una tragedia incredibile”. Impossibile effettivamente riuscire a contenere la commozione in studio.

L’enorme tristezza di Roberta Capua e di Gianluca Semprini è scaturita dalla tragedia della Marmolada. Nella giornata di domenica 3 luglio, si è staccato un seracco travolgendo numerose persone. Il bilancio, ancora purtroppo provvisorio, è di sette morti oltre a otto feriti e tredici dispersi. E a parlare in queste ore è stato anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi: “Oggi l’Italia piange queste vittime e tutti gli italiani si stringono con affetto. Questo è un dramma che ha delle imprevedibilità, ma dipende dal deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica”.

C’è comunque una buona notizia. Il bambino di 9 anni inizialmente dato per disperso si trovava in realtà con la famiglia. In un primo momento era stato incluso nella lista dei dispersi insieme ai genitori. Ma in effetti avevano tutti lasciato il sentiero che porta alla vetta ed erano tornati a casa. Dunque al momento la lista dei dispersi è di 13, ma bisognerà ancora attendere per averne certezza.

