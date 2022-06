Roberta Capua, la confessione dell’ospite a Estate in Diretta. Indiscutibile il grande successo conseguito dal programma in versione estiva in onda su Rai1. Alla guida del timone due veri professionisti del piccolo schermo, Roberta Capua e Gianluca Semprini, con tanti ospiti vip pronti a raccontarsi davanti alle telecamere televisive. Cosa è successo durante l’ultima messa in onda del 21 giugno.

La confessione della cantante in diretta Rai. Roberta Capua alla guida timone di Estate in Diretta insieme al collega Gianluca Semprini. E a proposito del grande successo conseguito dal programma di Rai1, di recente è stata proprio la conduttrice a rivelare in un’intervista al RadiocorriereTv: “Se la critica è costruttiva rifletto e la accetto, faccio un esame e cerco di capire. Quando sono cattiverie mi scivolano ma, per fortuna, non sono molto bersagliata”. (Estate in diretta, la battuta di Gianluca Semprini).





La confessione di Ivana Spagna in diretta Rai

La confessione è di Ivana Spagna. Infatti Roberta Capua nel corso della puntata del 21 giugno ha avuto la possibilità di intervistare l’icona della musica italiana. In studio Ivana Spagna, che si è lasciata andare a una rivelazione molto privata sulla sua famiglia. (Roberta Capua svela il suo rituale: “Devo farlo prima della puntata”).

Ivana Spagna davanti alle telecamere di Estate in Diretta in una piacevole chiacchierata con Roberta Capua ha confessato: “Noi eravamo una famiglia più che umile, povera. Però oltre la musica ci ha tenuto uniti l’amore. Era una cosa pazzesca, una cosa che mi ha penalizzato nella mia vita sentimentale”. E ancora: “Non c’erano soldi ma c’era quest’entusiasmo di cantare dal vivo”.

Nella vita di Ivana Spagna una presenza fondamentale, quella dei genitori, che pare abbia da sempre ispirato il suo lungo percorso nel mondo della musica, riuscendo a farle superare anche i momenti più difficili. La passione per la musica, una storia intrisa di grandi sacrifici e di coraggio che la cantante ha raccontato davanti a tutti.

Roberta Capua e Ivana Spagna hanno così avuto modo di riavvolgere il nastro del tempo per ripercorrere insieme i momenti decisivi e più significativi nella vita privata e nella carriera della cantante. Progetti futuri? Ovviamente Ivana Spagna non si ferma e infatti ha presentato in diretta anche il suo “Napoli Cuba”, ultimo progetto musicale condiviso con Ivan Granatino.

