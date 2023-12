Momento molto triste quello vissuto dal pubblico del programma Ore 14 di Milo Infante. Il conduttore ha annunciato un lutto che ha coinvolto emotivamente tutti i presenti e che ha travolto una protagonista della sua trasmissione, Roberta Bruzzone, costretta ovviamente ad assentarsi a causa di questa grave perdita. La puntata è quindi iniziata in questo modo, salutando colei che sta vivendo ore di angoscia per uno degli addii più dolorosi in assoluto.

All’inizio di Ore 14, Milo Infante si è soffermato su questo lutto chiedendo il supporto di tutti in questo difficile momento per l’ospite famosa. Quest’ultima ha anche pubblicato una foto in compagnia della persona che non è più in vita e anche sui social in tantissimi le hanno manifestato tanto affetto. Un dolore immenso per la donna, che si è assentata ma sicuramente ritornerà presto a lavorare, una volta elaborata questa dipartita.

Leggi anche: “Hanno fatto saltare tutto”. Ore 14, Milo Infante contrariato: “È un danno per tutti”





Ore 14, Milo Infante annuncia un lutto che ha coinvolto un’ospite famosa

Dunque, esordendo ad Ore 14 col nuovo appuntamento in diretta, Milo Infante ha rotto il silenzio annunciando appunto questo devastante lutto che ha avuto come destinataria uno dei volti più noti del programma. Lui le ha mandato immediatamente un caloroso abbraccio e ha rivelato che anche per le persone in età adulta non è semplice fare i conti con perdite simili, in questo caso l’addio al proprio papà.

Ad aver perso il padre nelle ultime ore è stata la criminologa Roberta Bruzzone. Monica Leofreddi, ospite di Ore 14, ha voluto dire la sua rivelando di averla contattata per telefono nella mattinata del 12 dicembre e di averle espresso tutta la sua vicinanza. La conduttrice ha detto: “Noi la vediamo sempre forte ed energica, ma oggi l’ho sentita davvero molto provata“. Bellissima la foto scelta dalla Bruzzone per rendere omaggio al genitore.

La nota criminologa ha postato una foto di lei e di suo padre seduti a tavola e ha scritto: “Ciao Pa…grazie di tutto…”. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei suoi follower, che si sono stretti attorno a Roberta Bruzzone.