Trovato morto in un magazzino del New Jersey, stato Nordorientale degli Stati Uniti con circa 130 miglia di costa atlantica di fronte alla costa di Manhattan. Il volto della tv aveva 62 anni ed è stato trovato senza vita all’interno di un magazzino.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la famiglia non riusciva a mettersi in contatto con lui e ha contattato la polizia chiedendo un controllo nel magazzino adibito a ufficio nel palazzo in cui risiedeva. Una volta entrati nella struttura, gli agenti hanno fatto la tragica scoperta.

Robert Bruce, membro del cast del reality show Comic Book Men, aveva 62 anni. Bruce ha fatto parte del mondo del collezionismo per più di 40 anni ed è stato uno dei grandi protagonisti del programma Comic Book Man. Robert è apparso in 34 episodi di Comic Book Men dal 2012 al 2018. È stato accreditato come consulente e produttore in ben 82 episodi.





Un amico di lunga data di Bruce e collega collezionista, Ben Leach, ha dichiarato al New York Post: “Penso che per le persone che lo hanno conosciuto attraverso Comic Book Men, dove valutava giocattoli e altri vari oggetti da collezione, lo ricordino con grande affetto. Conosceva oggetti d’antiquariato di qualità, era un esperto in questi. È davvero una delle prime persone a portare la consapevolezza dei giocattoli giapponesi sulla costa orientale”.

“Le mie condoglianze! Mi dispiace davvero leggere questo John. @popculturizm è sempre stata una gradita aggiunta a qualsiasi episodio di @ComicBookMenAMC, oltre che un bravo ragazzo. Mi mancherà Rob”, ha scritto il regista di Clerks Kevin Smith.