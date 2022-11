“Portate via dalla polizia”. Follia in Rai, scoppia mega rissa tra donne: tutti i dettagli sulla notizia-bomba

Rissa nella sede Rai di Corso Sempione, a Milano. A lanciare e diffondere la notizia, il sito Dagospia. Una lite furibonda che avrebbe richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ma le cui cause restano ancora da chiarire. Di seguito tutti i dettagli sulla vicenda rivelati sul portale diretto da Roberto D’Agostino.

Rissa nella sede Rai di Milano. Secondo quanto riferito sul portale di Roberto D’Agostino, la rissa sarebbe scoppiata intorno alle prime luci dell’alba, ovvero circa alle 6. Ma protagonisti della furiosa lite non sarebbero né conduttori, né opinionisti nè addetti ai lavori delle trasmissioni, ma pare si tratti del personale delle pulizie.

La storica sede Rai di corso Sempione a Milano ha spalancato le sue porte a partire dal lontano 1952, quando all’epoca i locali erano predisposti a essere una postazione per lo più radiofonica. Poi nel 1954 la sede ha avviato ufficialmente le attività di trasmissione della televisione di Stato con i suoi 400 dipendenti, in seguito a un ampliamento della struttura pensata proprio in funzione dell’ inizio del servizio televisivo. (“Appuntamento cancellato”. La decisione della Rai sul programma dopo solo due settimane).

Si comprende, dunque, quanto la notizia della furiosa rissa scoppiata proprio nei locali storici di un punto di riferimento per il mondo della tv italiana lasci senza parole. La lite avrebbe richiesto persino l’intervento delle forze dell’ordine, le uniche atte, così pare, a riuscire a fare rientrare la situazione, ponendo fine ai tumulti. Si legge su Dagospia: “Due giorni fa alle 6 del mattino mega rissa nella sede Rai di Corso Sempione a Milano tra alcune donne delle pulizie”.

“Se le sono date di santa ragione tanto che si è reso necessario l’intervento di alcune volanti delle forze dell’ordine. È proprio il caso di dire che in Rai volano stracci”. Non sono state ancora rese note le cause che avrebbero condotto al tumulto, ma sempre sul portale di Roberto D’Agostino e secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, sembra che la rissa sia partita proprio da alcune donne delle pulizie che avrebbero iniziato a picchiarsi. E quello che è successo a Milano, va ad aggiungersi a un’altra vicenda, accaduta a Roma, in seguito al caso di Enrico Montesano attualmente in gara tra i concorrenti di Ballando. Un periodo di grande fermento, dunque, sembra investire il mondo della televisione italiana.