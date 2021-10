Ricky Tognazzi è sposato da 36 anni con Simona Izzo. “Lei stava dirigendo un film – ha ricordato Ricky Tognazzi, parlando del loro primo bacio – e quindi ordinava di fare delle cose. Un giorno mi ha “ordinato” di darle un bacio e da lì è iniziata. Un matrimonio di oltre trent’anni è una cena luculliana dove ti danno il dolce all’inizio, i primi tempi naturalmente sono stati i più belli, anche se non eravamo sposati ma solo fidanzati”.

I due sono una coppia anche sul lavoro. Infatti insieme hanno diretto la mini-serie tv “Svegliati amore mio”, con Sabrina Ferilli, che ha riscosso grande successo. “È una sintesi fra le nostre tesi – ha spiegato Simona – ma lui alla fine è convinto che in realtà sia sempre e solo la mia idea a prevalere. Si lamenta continuamente ma dovrebbe ringraziare il cielo di avere al suo fianco una donna come me!”.

La coppia è stata ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. E hanno parlato delle liti sul set in questo modo: “A me capita. Litigo da solo in pratica – ha detto Ricky Tognazzi -. Lei è di gomma, non riesco a provocarla. Le discussioni tra di noi sono più che altro io… Lei è più morbida, di plastica». Simona Izzo ha rimarcato: “Litighiamo prima di andare sul set, prima ci tiravamo qualsiasi cosa. Una volta ho abbandonato il set”.





Poi Serena Bortone ha parlato del fratello di Ricky e GianmarcoTognazzi, Thomas Robsahm (un produttore, sceneggiatore e regista): sua mamma è l’attrice Margarete Robsahm, che Ugo Tognazzi conobbe al Festival di Cannes nel 1961. Quando nasce Thomas Robsahm, Ugo Tognazzi e Margarete sono sposati da un anno circa: la coppia vive di fatto una relazione a distanza, lui sempre o quasi in Italia per motivi di lavoro e lei in Norvegia sua nazione d’origine. Poco dopo la nascita del figlio, il matrimonio va in crisi.

A Oggi è un altro giorno Ricky Tognazzi ha raccontato quando ha scoperto di avere un fratello. “Mia madre stava leggendo Novella 2000 e mi ha detto: ‘Tuo padre deve dirti qualcosa, hai un fratello norvegese’”. Come ha spiegato l’attore, pochi anni più tardi dalla nascita di Thomas (quando già aveva 9 anni), suo padre è andato a riprenderlo e lo ha portato in casa sua, a Roma. Quando si sono trovati uno di fronte all’latro, il fratello di Ricky, l’attore Gianmarco, ha guardato Thomas e, credendo fosse soltanto un amico di giochi, gli ha detto: “Che carini che siamo insieme, sembriamo due fratelli”.