Con un record di 5,7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, i Ricchi e Poveri sono il gruppo italiano più amato dai giovani della cosiddetta Gen Z. Famosi per brani come Sarà perché ti amo e Mamma Maria sono tornati a Sanremo 2024 con la nuova formazione: Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Dopo la scomparsa di Franco Gatti, i due artisti salgono sul palco dell’Ariston per la tredicesima volta.

Come detto, nati come quartetto polifonico con due voci femminili e due voci maschili, i Ricchi e Poveri oggi sono un duo. Marina Occhiena ha perseguito la carriera da solista nel 1981, mentre nel 2016 Franco Gatti ha scelto di separarsi dal gruppo dopo la scomparsa del figlio Alessio. Nel 2022 il cantante è morto all’ospedale San Martino di Genova all’età di 80 anni. “Mio marito Franco aveva delle patologie croniche, ha lasciato il gruppo dei Ricchi e Poveri perché non ce la faceva più per la sua salute. Due anni fa ha avuto il Covid e da allora non si è mai più ripreso”, aveva spiegato la moglie Stefania in una intervista rilasciata a Domenica In.





Chi sono i Ricchi e Poveri: Angela e Angelo, anni, altezza, peso, ex fidanzati, tradimento, marito, moglie e figli

I Ricchi e Poveri sono tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti, con più di 22 milioni di copie sono il secondo gruppo italiano per vendite, alle spalle solo dei Pooh. Negli anni settanta e ottanta diversi loro singoli hanno raggiunto la vetta delle classifiche italiane e internazionali. Tra i brani più famosi La prima cosa bella, Che sarà, Sarà perché ti amo, Come vorrei, Mamma Maria e Voulez vous danser.

I Ricchi e Poveri sono la sorpresa della settantaquattresima edizione del Festival. Angela Brambati e Angelo Sotgiu partecipano con il brano Ma non tutta la vita, un inno a cogliere l’attimo fuggente e non lasciarsi scappare le occasioni della vita.

