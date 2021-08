Nuovo terremoto in tv, dopo 17 anni il conduttore lascia la rete. Un addio improvviso che ridisegna, ancora una volta, il parco conduttori e presentatori della prossima stagione televisiva. Esperto di calcio, voce di tante partite, il suo addio a Sky arriva a meno di un mese da quello di Lele Adani. Adani che aveva spiazzato tutti, pubblico e colleghi, durante la semifinale degli Europei 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Esattamente al 120esimo minuto, quindi a una manciata di minuti dalla fine della partita poi vinta 2-1 dagli inglesi ai supplementari.



“Questo è il mio ultimo evento Sky Sport”. Aveva detto Lele Adani con la voce rotta e ne è seguito qualche secondo di silenzio legato alla commozione sua ma anche del commentatore con cui ha fatto coppia fissa su Sky e raccontato tantissime partite. Ex difensore, telecronista e commentatore tv classe 1974 lascia quindi Sky dopo un lungo sodalizio. Ad attenderlo a quanto pare c’è DAZN, che presto annuncerà la nuova squadra per la stagione 2021-2022.



“Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004 Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021. 17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come @leleadani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a @skysport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta”, scrive Riccardo Trevisani.







“Facciamo un lavoro bellissimo e complesso – ha aggiunto Riccardo Trevisani -. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta. Ho scelto tre highlights di questi 17 lunghi anni, perchè sono stati tre momenti incredibili, indimenticabili e ingestibili, che certificano la passione per questo sport e per questo lavoro. Non si può piacere a tutti. Lavorare per Sky, invece, mi è piaciuto un sacco. A presto”.



Riccardo Trevisani, tra le voi più autorevoli di Sky nelle ultime stagioni, passerà a Cologno Monzese che dalla prossima stagione ritorna nel calcio che conta con l’acquisizione dei diritti della Coppa Italia e Supercoppa Italiana “scippati” alla Rai, nonché la Champions League (sia in chiaro su Canale 5 che su Mediaset Play), le nazionali con la Nations League e le qualificazioni per i mondiali in Qatar del 2022.