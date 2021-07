Riccardo Guarnieri è tornato a farsi sentire a due mesi dalla fine di Uomini e Donne. Lo fa con un’intervista a tutto tondo in cui parla, ovviamente, di Roberta Di Padua. “Se ho sentito la sua mancanza? No perché era vivo il ricordo delle sue parole che ho vissuto come offese. Mi è sembrato che lei a un certo punto non facesse altro che umiliarmi, o almeno mi sono sentito così, pur di avere ragione”. Poi un’altra bordata.



“Quest’anno ho avuto la conferma che per me è molto difficile trovare una persona che mi stia accanto e non di fronte” ha aggiunto Riccardo Guarnieri rivelando i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi anche dai social dopo lo scontro in studio con Roberta “Allontanarmi dal ‘clamore’ suscitato da ciò che è successo con Roberta, evitando anche di leggere cosa scrivevano sul web e sui social, togliendo la possibilità di taggarmi, mi ha aiutato ancora una volta a riflettere, analizzare l’accaduto per elaborarlo e superarlo. A prendermi del tempo per dimenticare tutto il prima possibile”.



Per quanto riguarda l’incontro avvenuto in aeroporto tra le sue ex Ida Platano e Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri ha svelato di averlo capito attraverso la rivista e di aver riso molto. In questo anno Riccardo ha capito che non è facile per lui trovare una persona che gli stia accanto e non solo di fronte, come nel programma di Canale 5.







Dopo lo scontro in tv con Roberta, Ricardo Riccardo ha voluto allontanarsi dai social per prendersi “del tempo per se stesso”. E non ha intenzione di cambiare. “Sono tornato a essere quello che ero: single e spensierato” ha esordito così Riccardo al magazine di Uomini e Donne rivelando il suo attuale stato d’animo “…dopo quello che è successo bisognava solo abbassare la testa ed evitare di ritornare su ciò che è accaduto in studio, anche perché in trasmissione mi sono come svuotato”.



Poi Riccardo Guarnieri conclude: “Sono uscito, ovviamente a testa bassa, ma pulito. Quello che c’era da dire l’ho detto al centro del parterre di Uomini e Donne, e mi sembrava superfluo ripetermi e dichiarare altrove sempre le stesse cose. Il silenzio mi è sembrata l’opzione migliore”.