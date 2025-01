Nella serata di giovedì 23 gennaio, è andata in onda la venticinquesima puntata del Grande Fratello, un episodio ricco di sorprese e colpi di scena che ha tenuto il pubblico incollato al teleschermo. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, ha regalato momenti di alta tensione, con confronti diretti tra i concorrenti e rivelazioni inaspettate. Nonostante il televoto non abbia portato a nessuna eliminazione, sono stati fatti nuovi nominati, aumentando l’incertezza per molti degli inquilini della casa.

A sconvolgere ulteriormente gli abitanti della casa è stata la decisione del Grande Fratello di far rientrare alcuni concorrenti eliminati in precedenti puntate, creando un’ulteriore dinamica di competizione. Questa novità era già stata anticipata dai più attenti fan sui social, ma non ha smesso di sorprendere coloro che seguono con passione il reality show.

Leggi anche: “Esco”. Grande Fratello, l’annuncio è il colpo peggiore per Signorini: perché ha deciso così





Grande Fratello, pubblico contro la regia

Tuttavia, dopo la puntata, l’attenzione si è spostata sui social dove i fan hanno espresso il loro malcontento per un dettaglio che non è sfuggito: la regia del programma sembra “snobbare” Tommaso e Mariavittoria, due dei concorrenti che ormai fanno coppia da qualche mese. In molti hanno notato che le telecamere evitano di inquadrare i due, lasciando spesso il pubblico senza la possibilità di seguire le loro reazioni o i loro momenti insieme.

Questo ha suscitato una vera e propria protesta sui social, con i fan dei “Tommavi” che si sono fatti sentire su X (ex Twitter), pubblicando decine di tweet per manifestare il loro disappunto. La polemica è subito esplosa, con numerosi messaggi in cui i sostenitori dei due concorrenti chiedevano maggiore visibilità e un trattamento più equo da parte della produzione. “Cioè pensate come siamo ridotte: costrette a fare le Sherlock per cercare di vederli. Questa è mancanza di rispetto non solo verso loro ma anche verso noi spettatori. Io non so se siamo un fandom grandissimo, ma poco importa, tutti dovrebbero essere inquadrati a turno”, scrive una fan su X.

Regia la finite di censurare i #tommavi ? Siamo stanchi dei teatrini di questi 4 falliti che che non fanno altro che sputare cattiveria , vogliamo vederli @GrandeFratello #grandefratello — Sasha🎀🍭 (@SashaR64820) January 24, 2025

“Regiaaaaa ma almeno 3 minuti sulle altre persone… basta questa regia 1 da 2 ore sulle stesse persone tommavi #grandefratello”, scrive un altro account chiedendo alla regia di inquadrare la coppia che si trovava in giardino. E infatti in un altro tweet di legge: “Regia la finite di censurare i #tommavi ? Siamo stanchi dei teatrini di questi 4 falliti che che non fanno altro che sputare cattiveria , vogliamo vederli”.