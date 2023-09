Rebecca Staffelli è tra le new entry di questo Grande Fratello. Già conosciuta perché figlia dell’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli e speaker radiofonica, ricopre il ruolo di ‘voce del popolo’ in studio, come Giulia Salemi lo scorso anno. Ovviamente ha subito acceso le curiosità del pubblico, anche e soprattutto sul fronte vita privata. Fidanzatissima, si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi, dove ha parlato proprio della sua relazione con Alessandro Basile, che non è uno sconosciuto per il pubblico di Canale 5.

Hanno 13 anni di differenza e come rivela l’inviata social del GF li il loro incontro è stato “davvero casuale”: “Era un periodo in cui lavoravo tanto, ho chiamato quel classico amico che ti telefona sempre per uscire, l’amico mi ha raggiunto con Alessandro e… beh, sì, è stato un colpo di fulmine”. Di lui ha apprezzato i modi, ma ammette di essere stata catturata dalla sua bellezza. “Ma poi mi devi prendere di testa. E Ale ha una bella parlantina, è simpatico, è sul pezzo, è ironico: era inevitabile, dopo quattro chiacchiere avevo già capito..”.

Rebecca Staffelli, chi è il fidanzato: un ex UeD

Dopo quella prima uscita, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile hanno iniziato a frequentarsi ed è seguita una seconda uscita. Lui ha trovato il coraggio di chiederle il numero di telefono, ma “solo se lo impari a memoria e non lo scrivi da nessuna parte”. Sfida accettata e vinta. Come detto hanno diversi anni di differenza ma non sembra essere un problema.

Lui nel 2020 ha chiesto la mano alla sua compagna ma ancora non hanno fissato la data delle nozze. Ma chi è il fidanzato di Rebecca Staffelli? Alessandro Basile è pugliese, di Taranto, oggi è a capo di un’agenzia di social media chiamata “2COOL Management” ma molti lo ricorderanno per la sua esperienza Uomini e Donne, a cui partecipò come corteggiatore durante il trono di Ludovica Valli.

Era il 2015 quando arrivò in studio con il ruolo di corteggiatore durante il trono di Rossella Intellicato e Ludovica Valli. Al termine del loro percorso, però, non si fidanzò con nessuna delle due, ma frequentò una delle corteggiatrici del programma, Laura Molina. Dal 2018, però, nella vita di Alessandro Basile c’è solo Rebecca Staffelli: da allora non si sono più separati.