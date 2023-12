Reazione a Catena, polemiche dopo l’ultima puntata di mercoledì 20 dicembre. Ancora una volta il programma di Marco Liorni è finito al centro della bufera. Stavolta diversi telespettatori hanno attaccato il quiz show dopo aver visto quanto successo tra i campioni in carica dei “Tieni il tempo”, cioè la famiglia Celli composta da papà, mamma e figlio, e gli sfidanti “Nickname”.

L’ultima volta che il pubblico aveva criticato Reazione a Catena era stato dopo la vittoria delle Amiche in Onda: “Adesso sta diventando una farsa, anche stasera catena finale a livello di scuola dell’infanzia. Coi Dai e Dai la catena era praticamente impossibile. Poi perché non dimostrare che la parola finale è davvero quella, aprendo la busta sigillata?”. In questa occasione l’accusa è simile.

“Andreste boicottati”, la protesta del pubblico di Reazione a Catena

Dopo l’ultima puntata di Reazione a Catena molti telespettatori si sono scagliati contro il quiz show. Tanti nutrono dubbi sulla effettiva bravura dei campioni in carica “Tieni il tempo”. L’accusa principale è quella di riservare domande fin troppo semplici ai campioni e più difficili invece agli sfidanti “Nickname”.

Un utente su X ha chiesto: “Come mai le domande fatte ai campioni erano tutte facilissime al contrario di quelle fatte agli sfidanti?”. Un attacca: “Domande molto più difficili per i ragazzi… Si capisce che volete tenere i campioni per la finale. Vergognoso!”. E ancora: “L’ultimo gioco dovrebbe essere con le stesse parole per entrambe le squadre, così è ridicolo“.

La verità è che quando fate queste porcate andreste boicottati.

È palese proprio. #reazioneacatena — Marika (@Ma13Gl) December 20, 2023

Finché non faranno stesse parole per le due squadre questo gioco risulterà sempre truccato. Parole iper facili contro parole impossibili a seconda delle simpatie o antipatie #reazioneacatena — Carmine (@arkudakos) December 20, 2023

Tra i commenti spunta anche l’invito a boicottare il programma: “La verità è che quando fate queste po**ate andreste boicottati. È palese proprio”. C’è poi chi propone delle modifiche al regolamento: “Finché non faranno stesse parole per le due squadre questo gioco risulterà sempre truccato. Parole iper facili contro parole impossibili a seconda delle simpatie o antipatie”.

