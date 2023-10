Reazione a Catena, la concorrente preoccupa Marco Liorni. Ancora una volta un imprevisto durante la puntata del seguito programma di Rai1. Nel quiz-show, come molti sanno, alle due squadre sono fornite la prima e l’ultima parola di una catena formata da sette parole. La squadra di turno può decidere all’inizio da quale parola partire per ricomporre la catena, e le viene fornita l’iniziale della parola da indovinare. Nella puntata del 5 ottobre una delle concorrenti ha avuto un momento di difficoltà.

Stiamo parlando di una della componenti del trio “Amiche in onda” che ancora una volta si sono confermate campionesse nel game-show di Rai 1. Ad un certo punto erano indecise tra due termini, “Interesse” e “Inclinazione”. Alla fine hanno scelto la prima parola. Ma la decisione non è stata unanime. Tanto è vero che una di loro, Valeria, ha fatto capire che avrebbe preferito scegliere l’altro termine. È a quel punto che Marco Liorni è intervenuto…

Marco Liorni interviene, la concorrente in difficoltà

Marco Liorni si è subito reso conto che qualcosa non andava. Esattamente come accaduto giusto ieri ha preferito intervenire interrompendo il gioco piuttosto che far finta di nulla. Quando ha visto la concorrente in difficoltà, infatti, il conduttore di Reazione a Catena ha chiesto: “Che succede, Valeria?”. Lei a quel punto ha abbassato gli occhi e portandosi una mano sulla fronte ha risposto: “Mi sento male”.

Effettivamente la tensione durante la puntata era palpabile. E proprio quando c’è stata questa indecisione una delle tre campionesse non ha resistito alla pressione. Marco Liorni ha sottolineato: “È una serata dura questa eh…”. Valeria non ha potuto far altro che confermarlo: “Si, infatti mi sto sentendo male”. I suoi timori, tra l’altro, sono stati confermati subito dopo. La parola esatta, infatti, era “inclinazione” e non “interesse”.

Le “Amiche in onda” sono rimaste dunque deluse, ma ci ha pensato il pubblico a rincuorarle con un caldo applauso. Valeria è apparsa comunque la più amareggiata, tanto che Marco Liorni le si è avvicinato dicendole: “Poteva anche essere ‘Interesse’ la parola corretta, ma è ‘Inclinazione’ quella giusta. Valeria dai, non te la prendere. Ci sono state delle volte in cui è successo il contrario”. Le campionesse, così, non sono riuscite a portare a casa il premio di 16mila euro.

