Lutto nel mondo della televisione. L’attore è morto a 93 anni per cause naturali e la notizia è stata confermata dai familiari a Michael Fairman TV. Classe 1928, l’attore protagonista delle soap opera è morto nella sua casa di Chappaqua, nello stato di New York, negli Stati Uniti d’America.

La figlia Sarah ha spiegato a Michael Fairman TV che la funzione funebre sarà privata con parenti stretti e familiari a causa della pandemia da Coronavirus, ma in queste ore mogli colleghi e fan hanno lasciato un ricordo dell’attore, che lascia i suoi tre figli, Kyle, Daniel e Sarah, e sua moglie, Patricia.

Durante la sua lunga carriera teatrale, cinematografica e televisiva, Ray MacDonnell è apparso nel ruolo di Philip Capice per otto anni in The Edge of Night (in italiano ‘Ai confini della notte) e ha anche recitato a Broadway in Mame con Angela Lansbury, l’attrice nota per aver vestito i panni di Jessica Fletcher in ‘’La signora in giallo” e Ann Miller.





Dopo aver iniziato la sua carriera televisiva con apparizioni al Jack Benny Program e all’Armstrong Circle Theatre, Ray MacDonnell ha ottenuto il ruolo dell’uomo d’affari Philip Capice nella celebre soap opera “Ai confini della notte”, ma il grande successo è arrivato con “La valle dei pini”. Nella celebre soap opera – andata in onda per 41 anni – Ray MacDonnell ha ricoperto il ruolo del patriarca della famiglia Dr. Joe Martin, ruolo che ha interpretato per 40 anni.

Il suo ritiro dal cast della soap opera è datato 2009 e dopo il suo addio Susan Lucci è rimasta l’unico membro del cast originale. Ray MacDonnell è stato insignito del premio alla carriera dei Daytime Emmy nel 2004. Ray MacDonnell ha rivestito il ruolo del dottor Joe per il revival di AMC di Prospect Park.