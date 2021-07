Non si spengono le polemiche dopo l’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle. Subito dopo la notizia Milly Carlucci era intervenuta. “Che Raimondo Todaro fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando”. Raccontando poi un retroscena inedito”.



Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho invece visto il suo post”. Poi Milly Carlucci aveva aggiunto. “Abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei. Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo”.



Parole che hanno colpito il 34enne che subito si è difeso. “Leggo con molta tristezza il post di Milly. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa”.







Raimondo Todaro aveva aggiunto “Ho preferito avvisarla subito della mia decisione perché spero di negativizzarmi in fretta. Ma se così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi, rispetto all’inizio del programma, la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore”.

Raimondo Todaro aveva ufficialmente deciso di lasciare il programma di Milly Carlucci dopo 16 anni. Lo aveva fatto sapere attraverso un lungo post in cui ha voluto ringraziare la famiglia allargata di Ballando con le Stelle, che l’ha accolto quando era appena maggiorenne e che gli ha valso diverse vittorie: con Fiona May, Veronica Oliver, Elisa di Francesca e Giusy Versace.