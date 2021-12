Brutte notizie per l’insegnante di ballo di ‘Amici 21’, Raimondo Todaro. Ne ha parlato direttamente lui, attraverso una storia pubblicata su Instagram nelle scorse ore. E ha subito precisato di aver proceduto alle dovute denunce per cercare di risolvere una problematica molto fastidiosa, che ha purtroppo riguardato in passato anche altri personaggi famosi. Non c’entra quindi nulla la sua avventura professionale nel talent show di Maria De Filippi, bensì la sfera personale dell’uomo.

Qualche settimana fa Raimondo Todaro si è infuriato nel programma con Mattia Zenzola. Ha notato un comportamento inadeguato dello studente, parso con poca voglia e indisponente. E lo ha attaccato: “Mi hai fatto venire mal di pancia per il suo atteggiamento. Tutta la lezione che non ti andava, eri mezzo addormentato, eri indisponente. Non ci si comporta così con i professionisti che lavorano per voi. Al posto di Umberto ti avrei mandato in casetta dopo due minuti. Christian era perfetto, tu un cadavere”.

Raimondo Todaro ha fatto sapere di essere stato contattato da qualcuno, che gli ha fatto notare alcuni episodi a dir poco negativi che lo riguardano personalmente. Non ne era dunque al corrente, ma quando lo ha saputo è corso subito ai ripari e ha denunciato tutto. La speranza è che simili situazioni non accadano mai più in futuro, anche se si tratta di un annoso problema non facilmente risolvibile. Lui è dunque l’ennesima vittima di un vero e proprio furto di identità sui social network.





Questo il messaggio social, postato dal maestro di ‘Amici 21’ Raimondo Todaro: “Mi hanno avvisato di una cosa alquanto spiacevole! Sia chiaro a tutti che non è nel mio stile scrivere via social perché sono abituato a metterci la faccia sempre! L’unico mezzo che uso è Instagram, non ho altri social o quantomeno non sono io! Mi raccontano di persone che si spacciano per me su Facebook, Twitter e altro…Sono partite già le denunce del caso, giusto per chiarezza. Buona serata”, ha concluso nel post pubblicato l’8 dicembre.

Durante una recente esibizione ad ‘Amici 21’, Alessandra Celentano si è lasciata prendere dalla coreografia, si è fatta trasportare dalla musica e dalla riconoscenza per il maestro e l’ha così baciato in bocca. Un gesto che ha spiazzato tutti, Raimondo Todaro era imbarazzato: “A parte che lo so che da due mesi è innamorata di me. Ma non lo dice. Francy, nella coreografia il bacio non era previsto. Dovevi rispettare il compito”.