Pessima notizia per i telespettatori de Il paradiso delle signore. La Rai ha preso una decisione sulla soap opera, che si è rivelata praticamente impopolare. Basti vedere il social network Twitter, che è stato invaso da tantissimi messaggi di protesta nei confronti della televisione pubblica italiana. Quest’ultima ha proseguito ugualmente per la sua strada, ma le polemiche stanno aumentando di ora in ora e tranquillizzare gli scontenti appare un’opera molto complicata. E chissà cosa succederà ancora.

Presa di posizione netta del pubblico su Il paradiso delle signore. La Rai ha assunto una decisione molto forte e il disappunto è stato immediato. Il sito Blastingnews ha fatto una sorta di riassunto dei commenti scritti dagli utenti e davvero per la tv pubblica sono ore complicate. Ma il palinsesto doveva essere necessariamente modificato, quindi dietrofront non ce ne saranno salvo improbabili colpi di scena. La linea della Rai è stata chiarissima, ma ora il malcontento serpeggia notevolmente.

Il paradiso delle signore, la Rai ha preso una decisione: stop fino al 9 dicembre

Il colpo di scena su Il paradiso delle signore è ormai pubblico. La Rai ha optato per una decisione spiacevole per il pubblico. L’annuncio ufficiale è arrivato anche attraverso la pagina Instagram della soap opera: “Comunicazione di servizio✨ Il Paradiso delle signore non andrà in onda da oggi fino al 9 dicembre. Le porte del grande magazzino si riapriranno lunedì 12 dicembre alle 16.05 su @rai1official e @raiplay_official e resteranno aperte anche durante le vacanze natalizie!”, ha concluso la nota.

Queste le reazioni degli internauti su Twitter: “Si poteva tranquillamente accorciare il programma di Serena Bortone e far partire un po’ prima Il paradiso delle signore, invece di sospenderlo per due settimane dal palinsesto”, “Ma non potevano cambiare orario alla soap? Ci sono tanti altri canali per trasmettere le partite dei Mondiali di calcio, invece di sacrificare tante trasmissioni”, “Ingiusto che la Rai abbia deciso di sospendere l’appuntamento per i Mondiali, dove non c’è neppure l’Italia”, “Noi paghiamo il canone ed è una vergogna subire questi cambi di programmazione”.

Fino al 12 non c’è #ilparadisodellesignore cosa vedo la sera!! — Martina (@Marti490) November 28, 2022

Perché #oggièunaltrogiorno è stato mantenuto nel palinsesto (tra l’altro prolungandone la durata 😠) e #ilparadisodellesignore è che ha molti più ascolti è stato cancellato? 🤬 — SimoPink (@SimoPinkPanther) November 28, 2022

Il paradiso delle signore va in onda dall’8 dicembre del 2015 e dalla terza stagione si è trasformata nel formato soap opera. Sono 755 le puntate finora trasmesse che durano mediamente 40 minuti. Le riprese della soap hanno luogo ai Teatri di posa Video nella capitale Roma.