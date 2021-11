Incredibile rivelazione su ciò che è avvenuto nei corridoi della Rai. L’indiscrezione bomba e decisamente a luci rosse è stata sganciata dal sito ‘Dagospia’, che ha anche pubblicato le immagini eloquenti del rinvenimento. Ed è adesso caccia alla persona, che si sarebbe dimenticata qualcosa di bollente. Un vero e proprio scoop assoluto, infatti qualcuno avrà sicuramente scattato quelle foto e le avrà poi diffuse. Il giornalista Alberto Dandolo non si è fatto scappare questa occasione, diffondendo in anteprima la news.

Intanto, a proposito della televisione pubblica italiana, la programmazione Rai ha subito delle modifiche davvero importanti che riguardano in particolare la seconda rete. Il programma condotto da Bianca Guaccero “Detto Fatto” sarà sospeso. Stessa sorte per il nuovo quiz a puntate di Giancarlo Magalli che ha visto la luce da pochissimo. Per quanto riguarda “Detto Fatto” di Bianca Guaccero, il programma sarà sospeso a causa delle vacanze natalizie. La trasmissione di Rai2 non sarà trasmessa a partire dal 24 dicembre.

In particolare, questa scoperta hot che sta travolgendo la Rai in queste ore riguarda la sede di Saxa Rubra, ubicata nella periferia nord della capitale Roma. All’interno di questa sede sono registrati anche i telegiornali. Ma tornando a quel ritrovamento inedito, si è trattato dunque di un abbigliamento molto intimo, che appartiene sicuramente ad una donna. Qualcuna per distrazione o chissà per quale altro motivo l’ha lasciato per terra, facendo scoppiare un vero e proprio caso ricolmo di mistero.





Dandolo di ‘Dagospia’ ha quindi scritto sul suo sito: “Di chi è la mutandina in pizzo bianca virginale trovata qualche giorno fa sul pavimento di uno dei corridoi della sede Rai di Saxa Rubra? Ora tutti a domandarsi chi sia la signorina smemorata che si è persa le mutande. Ah, non saperlo…”. E immediatamente sono stati scritti alcuni commenti ironici da parte di molti utenti. Ovviamente queste foto stanno facendo già il giro della rete, ma sarà molto difficile che qualche donna possa rivendicarne il possesso.

DANDOLO FLASH – DI CHI SONO LE MUTANDINE NEI CORRIDOI DELLA SEDE RAI DI SAXA RUBRA? https://t.co/CL3ePLIvoK pic.twitter.com/jBfRn89ruM November 22, 2021

Da parte degli utenti di Twitter sono arrivati anche alcuni messaggi dal contenuto volgare, ma tralasciando questo aspetto c’è in tanti altri moltissima curiosità perché si vorrebbe sapere il nome di colei che ha perso la mutandina in pizzo. Però resterà molto probabilmente un mistero irrisolto. Chissà se i vertici della Rai non saranno costretti a diramare un comunicato in merito.