Lo storico programma Rai chiude per sempre. A darne anticipazione è il sito Tv Blog: giovedì 2 dicembre andrà in onda l’ultima puntata poi stop definitivo. Il sito fa sapere che la decisione è arrivata in seguito ai bassi ascolti e i costi eccessivi del format. E si chiude un’era: proprio questo’anno avrebbe festeggiato i trent’anni d’esistenza nel 2023.

Un’avventura cominciata con Fabio Fazio e poi proseguita con Simona Ventura, Victoria Cabello, Nicola Savino e la Gialappa’s Band e, per l’appunto, il trio Luca-Paolo-Ceran. Addio dunque a Quelli che il calcio: Mia Ceran, Luca e Paolo a quanto pare giovedì saluteranno il pubblico della seconda rete di Stato.

La Rai chiude lo storico programma

Inizialmente i dirigenti di rete avevano pensato a una sospensione momentanea dopo il 9 dicembre, con un parziale ritorno nel 2022. Poi però qualcosa è cambiato e Viale Mazzini ha optato per lo stop definitivo. Il cambio di programmazione dalla domenica pomeriggio alla prima serata avrebbe fatto registrare ascolti troppo bassi.





Ma, osserva ancora Tv Blog, Quelli che il calcio non ha avuto vita facile fin dal principio: è stato sospeso prima per fare spazio a uno speciale sulle elezioni amministrative, costretto poi a registrare a causa dello sciopero del personale del centro di produzione della Rai di Milano e infine fare i conti pure con gli Atp Finals.

Ma al momento nessun commento sulla cancellazione del programma dagli attuali conduttori, la giornalista Mia Ceran e Luca e Paolo.Anche dalla Rai non è ancora arrivata alcuna dichiarazione ufficiale e non è dato da sapere quale trasmissione prenderà il posto di Quelli che il calcio.