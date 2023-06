Arrivata una nuova notizia dagli ambienti Rai. Infatti, è stata disposta la cancellazione di un programma dal palinsesto della televisione pubblica italiana. A riportare l’informazione è stato il sito DavideMaggio.it, che ha voluto fare l’annuncio in anteprima. Una delusione per gli amanti di questa trasmissione, che si auguravano potessero esserci altre puntate. Invece non sarà affatto così, stando alle ultime news sopraggiunte nelle ultime ore.

Un’altra brutta notizia dalla Rai era stata invece comunicata ad un altro conduttore. Oltre alla cancellazione di questo programma, di cui ve ne parleremo a breve, si è anche scoperto che Marco Damilano sarebbe a rischio: “A voi va il mio appuntamento. Ci rivediamo dopo l’estate. Come dice Mariangela Gualtieri, cominciamo e ricominciamo da qui”. Ma vedremo cosa succederà in futuro.

Leggi anche: “Finisce qui”. Addio alla Rai, il conduttore saluta per sempre il pubblico





La Rai ha disposto la cancellazione di un programma: qual è

Da parte della Rai è arrivata una scelta ben precisa, ovvero la cancellazione di questo programma che si occupava di una tematica molto delicata e importante. Ce n’erano due di trasmissioni inerenti lo stesso argomento e adesso ne rimarrà solamente una. Andava in onda su Rai3, precisamente in seconda serata, ed era stata trasmessa all’inizio del 2023 in 4 puntate complessive. Ma ora non ce ne saranno altre da proporre al pubblico.

Ad essere stato eliminato dai vertici di viale Mazzini il programma Il Cacciatore di Sogni condotto da Stefano Buttafuoco, dedicato alla disabilità. DavideMaggio.it ha ricordato che tra le varie storie raccontate era spiccata quella di Arturo Mariani, “campione della Nazionale calcio amputati, scrittore e apprezzato mental coach, che insegna ai giovanissimi come affrontare e superare gli ostacoli dello sport e della vita, e quella di Andrea Lanfri che a causa della meningite ha perduto sette dita delle mani ed entrambe le gambe”.

Confermata invece l’altra trasmissione sulla disabilità, O anche no, alla cui conduzione c’è Paola Severini Melograni, mentre la regia è affidata a Gabriele Mammarella. Come scritto su Raiplay.it, il programma è “dedicato all’inclusione e alla solidarietà e racconta attraverso i protagonisti le loro storie, le loro attese, difficoltà e conquiste”.