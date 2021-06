Un vero e proprio colpo di scena riguarda la competizione tra Rai e Mediaset. Infatti, il ‘Biscione’ è stato in grado di acquisire i diritti di una storica serie televisiva, trasmessa da tantissimi anni proprio sulla televisione pubblica italiana. Nessuno si aspettava una decisione del genere, invece i telespettatori che amano questo programma saranno dunque costretti a cambiare canale nel prossimo futuro. Il tutto è stato scoperto leggendo con attenzione il documento di Mediaset sull’acquisizione dei diritti tv.

Non c’è stata nessuna affermazione da parte dei vertici della Rai, che molto probabilmente hanno incassato il durissimo colpo senza poter fare più di tanto. Le avventure dei protagonisti della serie si trasferiranno sull’altra emittente, anche se non è dato sapere se verranno trasmesse su Rete 4, Canale 5 o Italia 1. Presumibilmente nelle prossime settimane giungeranno informazioni più dettagliate, alla luce del fatto che ora la notizia è ormai diventata definitivamente di dominio pubblico.

Nel documento di Mediaset è infatti riferita una vera e propria beffa per la Rai. Ecco quanto è possibile leggere: “Nel corso del 2020 è stato chiuso un importante accordo strategico biennale con la nuova major ViacomCbs che comprende sia prodotto cinematografico (Paramount) sia prodotto televisivo (Cbs, con l’arrivo sulle nostre reti, fra gli altri titoli, anche di tutta la library dello storico franchise Rai NCIS”. Una novità davvero clamorosa ed inaspettata fino a qualche giorno fa.





Dunque, gli episodi di ‘NCIS-Unità anticrimine’ saranno mandati in onda da Mediaset. Per chi non conoscesse la serie, è di genere poliziesco e ha come protagonista la principale squadra di agenti speciali del ‘Naval Criminal Investigative Service’, ovvero un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti d’America. Ci sono stati anche degli spin-off, ‘NCIS: Los Angeles’ e ‘NCIS- New Orleans’. Nel nostro territorio è stata trasmessa la prima volta in assoluto da Rai 2 il 10 gennaio del 2005.

‘NCIS’ è composta finora da diciotto stagioni, infatti il 6 maggio del 2020 era stata annunciata la notizia dell’arrivo della diciottesima. Non sappiamo se quest’ultima sarà mandata in replica proprio da Mediaset. La serie ha come ambientazione la città di Washington, ma le riprese sono effettuate principalmente in California, a Santa Clarita. In America è stata la serie più seguita dal 2009 al 2013.