Nuovo terremoto in Rai, stop a due programmi e nomi di primo piano. La decisione dei vertici

Terremoto in arrivo in casa Rai. A lanciare la bomba dal suo sito è Davide Maggio. Ed è solo l’ultima. Prima di questa pesante indiscrezione il portale Dagospia era infatti tornato a parlare di una possibile chiusura per Detto Fatto. Secondo il giornalista Giuseppe Candela non solo Bianca Guaccero e Detto Fatto non torneranno a settembre ma è già pronto il sostituto. Sul sito si legge: “Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero si avvierebbe verso la chiusura”. Insomma stando a quanto riportato da Dagospia a settembre ci saranno tanti cambiamenti nel palinsesto pomeridiano di Rai2.



Resta invariato il programma di Milo Infante Ore 14 che va in onda dalle 14.00 fino alle 15.15 mentre invece ci sarà l’addio a Detto Fatto e Bianca Guaccero ed al suo posto arriverà Pierluigi Diaco con un nuovo programma. Allo stato attuale non si conosce nulla di questa nuova trasmissione, non si sanno nè il titolo, nè i dettagli, ma dovrebbe trattarsi di un programma quotidiano in onda dal lunedì al venerdì. Al momento sono tutte indiscrezioni e non c’è nulla di certo.



Ed ecco il seguito che riguarda due programmi particolarmente amato. Scrive Davide maggio: “Il nuovo daytime estivo di Rai1 pare non sarà affatto una semplice riproposizione di quello dello scorso anno. Se nei pomeriggi infrasettimanali torneranno Roberta Capua e Gianluca Semprini con Estate in Diretta, al mattino ci saranno cambiamenti. E pure nel weekend. Ecco cosa siamo in grado di svelarvi”.







“Ci risulta innanzitutto che al mattino, dal lunedì al venerdì, non ci sarà più Serena Autieri con Dedicato – continua Maggio – . Lo scorso anno, il programma in questione aveva debuttato su Rai1 proprio nei mesi estivi occupando la fascia dalle 9.55 alle 11.25. La trasmissione è poi tornata nei palinsesti invernali ma al sabato, con una nuova versione rivisitata ma altresì poco convincente in onda dalle 14 alle 15.15”.



E conclude: “La nuova direzione del daytime guidata da Antonio di Bella dovrà quindi trovare una nuova soluzione per lo slot che segue UnoMattina Estate (con Massimiliano Ossini favorito per la conduzione). Analogamente, ci saranno cambiamenti pure nella mattinata del weekend. Dopo l’esperienza dell’anno scorso, è infatti saltata la riconferma di Anna Falchi e Beppe Convertini con Uno Weekend”.