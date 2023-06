Il terremoto alla Rai non sembra destinato a fermarsi a breve: un’altra conduttrice potrebbe essere vicina al passo di addio. Questi sono gli ultimi rumor delle scorse ore, che stanno tenendo col fiato sospeso moltissimi telespettatori. Lei è apprezzata grazie ad una trasmissione di successo, ma a quanto pare il repulisti generale potrebbe interessare anche lei. Ci sarebbe la volontà di cambiare aria e mettere al suo posto un’altra figura.

Soltanto nella giornata del 5 giugno era emersa un’altra notizia simile. Ora si sta parlando di questa possibile decisione della Rai di estromettere una conduttrice dal suo programma, anche se l’addio non è ancora ufficiale. Nelle ultime ore si è vociferato pure dell’abbandono di Marco Damilano, il cui rinnovo sarebbe stato stoppato dal segretario della Lega Matteo Salvini. Un lungo articolo di Giacomo Amadori, per la Verità, che getta una luce sinistra sulla genesi dell’inchiesta sui soldi russi alla Lega che nel 2019 rischiò di far cadere l’allora vicepremier e ministro degli Interni.

Leggi anche: “Non c’è più posto per lui”. Bomba in Rai, un altro famoso conduttore in uscita





Rai, un’altra conduttrice sarebbe vicina all’addio

Adesso ad essere coinvolta è Rai 3, infatti c’è una conduttrice che guida una trasmissione sul terzo canale della tv pubblica italiana che non sarebbe più ben voluta e quindi potrebbe materializzarsi l’addio a breve termine. A dire tutto è stato il sito TvBlog, che ha anche citato Radio Mazzini. A partire dal prossimo mese di settembre non dovremmo più vederla e quindi i vertici starebbero già lavorando per trovare il sostituto.

TvBlog ha fatto sapere che potrebbe andarsene la presentatrice di Agorà, Monica Giandotti. E a rischio ci sarebbe anche Giorgia Rombolà, che conduce quella estiva. E a proposito di Agorà Estate, potrebbero prendere il suo posto Poletti, Giovannini, Moriconi, Fumagalli, Lo Basso oppure Antonello. Da stabilire invece chi potrebbe sostituire Giandotti, dato che non sono ancora usciti nomi.

Classe 1978, Giandotti è stata al TG3 dal 2010 al 2020, poi è diventata inviata di Rete 4 nel programma Blog – La versione di Banfi. Nel 2018-19 ha presentato Agorà Estate, mentre è stata alla conduzione di Unomattina dal 2020 al 2022.