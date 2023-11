La rivoluzione in Rai non sta pagando, sul fronte ascolti per la tv di Stato è buio pesto. Delusioni stanno arrivando dai conduttori richiamati: da Bianca Guaccero, il programma della quale è stato sospeso dopo appena tre puntate, a Pino Insegno e Nunzia De Girolamo: passati dalle stelle della presentazione in estate, alle stalle degli ascolti a dir poco deludenti. Per loro sembra arrivata la parola fine sull’esperienza in Rai. Che non sia un buon momento per la Rai si era capito.

Solo pochi giorni fa, dopo 63 anni di presenza ininterrotta, Corrado Augias aveva lasciato viale Mazzini in polemica. Polemica che era stata rinfocolata dal direttore Generale Giampaolo Rossi che di fronte alla commissione Cultura della Camera aveva detto: “Il nostro obiettivo non è salvaguardare lo stipendio di Augias, ma occuparci di 12 mila dipendenti”.





Rai, ascolti deludenti: Pino Insegno e Nunzia De Girolamo a rischio

Aveva ipotizzato, insomma, come dietro la fine del rapporto ci fosse una questione economica. Versione smentita da Augias sulle colonne di Repubblica: “Confesso di essere rimasto sorpreso, anzi deluso. Le parole con le quali il Direttore generale della Rai Giampaolo Rossi ha commentato la mia uscita dall’azienda sono così improprie da suonare come smarrite, gravate per di più da un’ombra di volgarità”.

E ancora: “Peccato, quando l’ho incontrato ho avuto l’impressione di un bell’uomo capace nella conversazione di citare a giusto titolo un paio di libri e qualche toccante precedente familiare di cui ovviamente taccio. Forse era solo apparato, recita”. Dove finirà la Rai non si sa. Certo è che Pino Insegno che con il suo Mercante in Fiera spesso non riesce a raggiungere neanche il 2%.

E Nunzia De Girolamo, con il talk in prima serata di Rai3, Avanti Popolo che al martedì non riesce a tenere la scia dei competitor. Entrambi, quindi, potrebbero essere messi alla porta. Ieri Avanti Popolo non è arrivato neanche al 2% e perfino Pechino Express su Tv8 ha fatto nettamente meglio negli ascolti. Se per Nunzia non c’è al momento un sostituto naturale. Nelle ultime ore tra i candidati al posto di Insegno si intravede un possibile ritorno di Flavio Insinna. E non solo. Perché altre novità sono in arrivo: a novembre parte il programma condotto da Salvo Sottile e a gennaio il nuovo format con Massimo Giletti. Obiettivo: recuperare consensi,