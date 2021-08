“Raffaella merita di più”. Cristiano Malgioglio furioso, non riesce a tacere dopo quello che ha visto

Un anno ricco di novità per Cristiano Malgioglio che dal 17 settembre prossimo torna in tv Tale e Quale Show 2021. Nella nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti anche Ciro Priello dei The Jackal, Pierpaolo Pretelli reduce dal successo del GFVip, così come Stefania Orlando. E ancora Alba Parietti, i gemelli Guidonia, Biagio Izzo, Federica Nargi, Francesca Alotta, Deborah Johnson e Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici, quando era ancora Saranno Famosi.



Undicesimo concorrente, infine, Simone Montedoro, come conferma lo stesso Carlo Conti su Instagram. Una nuova sfida per Cristiano Malgioglio che arriva a questo momento dopo il dolore per la morte di Raffaella Carrà, sua amica e mentore. Nelle settimane scorse Malgioglio ha raccontato la prima volta che gli proposero di lavorare con la Carrà: ″Mi chiesero di fare delle canzoni per lei e scrissi ‘Forte, forte, forte’ che è stato uno dei suoi più grandi successi e la sigla di un programma che si chiamava ‘Gran varietà’”.



E ancora: “Era la prima volta che Raffaella cantava una canzone d’amore e si cimentava interpretando un testo così forte e sensuale. Lei era impazzita per questa canzone″. ″Poi Boncompagni (Gianni, ndr) mi propose di scrivere il testo di ‘A far l’amore comincia tu’ ma io rifiutai – spiega Malgioglio -perché non mi sembrava un genere adatto a me e lui mi disse: ‘Sbagli perché questo diventerà un grandissimo successo internazionale’ e così fu″.





Quindi parlava dell’ultima volta che si sono sentiti per telefono: “Ci siamo sentiti al telefono appena un mese fa – diceva Cristiano Malgioglio – non ricordo cosa le dissi, l’avevo salutata e lei aveva riso come sempre. A un certo punto aggiunse: ‘Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai’. Allora non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ma ora penso che quello era un messaggio di amore, di addio per me. Ogni volta che ci ripenso mi commuovo”.



Ora Cristiano Malgioglio torna alla carica, adesso che ha saputo che il grande regista Pedro Almodovar la omaggerà nel suo nuovo film, il cui titolo è ‘Madres Paralelas’. Non si è fatto scappare l’occasione per sferrare una frecciata velenosa: “Ringraziamo la Spagna per quello che sta facendo per la Carrá, mentre l’Italia dorme…”.