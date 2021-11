Volano stracci durante l’ultima puntata del GF Vip, la quindicesima. Nell’occhio del ciclone, per quasi tutta la serata, la presunta storia tra Alex Belli e Soleil Sorge. Durante la serata sono state molto attaccate le parole che i due hanno messo di fronte alla loro ‘relazione’, se così possiamo chiamarla. Anche Raffaella Fico ha voluto dire la sua a Soleil: “Se davanti a me avessi un uomo sposato io non lo guarderei nemmeno, né per gioco né per altro”. Raffaella però si era sentita rispondere: “La sua risposta banale quanto la sua persona. Però non è così, non mi faccio problemi sul suo matrimonio perchè lo rispetto“.

A prendere poi le difese della figlia, la mamma di Soleil Sorge, Wendy. Per sapere cosa si sono dette tuttavia dobbiamo spostarci nel salotti pomeridiano di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La padrona di casa ha invitato la mamma della gieffina per discutere della denuncia che Raffaella Fico vuole fare per un saluto colorito pronunciato dalla Sorge. Wendy ha spiegato che il termine utilizzato dalla figlia non significa soltanto ‘poco di buono’ e che ormai è usato anche tra amiche e in migliaia di canzoni: “Ma tu ti sei chiamata con la parola con la B da sola, usando una canzone che lo ripete. Hai usato quel brano in un video su Tik Tok”.

“Questa parola è giocosa e non significa più ‘poco di buono’. La usiamo anche tra care amiche in America ed è una parola che si usa per scherzare. Nel gergo è usatissima, in tutte le canzoni rap c’è e adesso ovunque. Canzoni della quale la signora approfitta per fare video di sé stessa. Soleil ha usato un termine giocoso in un contesto giocoso, quindi non deve scusarsi”, chiosa la mamma della gieffina contro Raffaella Fico.





Ma Raffaella Fico non molla l’osso: “Vedo che il sorriso abbonda sulla bocca di tutti. Secondo me però c’è poco da ridere. Tu Barbara che sei una madre come me penso che mi capirai. Soleil ha usato affermazioni, offese brutte, determinate parole non vanno assolutamente dette. Questo perché feriscono e ledono la dignità delle persone. Vedo che è una cosa di famiglia quella di urlare e parlare sopra alle altre persone”.

E ancora Raffaella Fico: “Quella parola è molto offensiva e significa ‘poco di buono’. Mia figlia frequenta la scuola americana e ha capito tutto, così come io so bene l’inglese, ho amiche statunitensi. Io sono rabbrividita, tra madre e figlia non c’è differenza. Io e lei abbiamo poco da dirci, perché vedo che lei è uguale a sua figlia. Vedo arroganza, non c’è umiltà, gentilezza e garbo. Mi rendo conto che sono cose lontane da loro. Signora dovrebbe avere umiltà e chiedermi scusa”.