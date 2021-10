Raffaella Fico è fuori dal GF Vip 6. La showgirl napoletana è stata eliminata al televoto venerdì scorso ma nell’ultima puntata del reality show non era in studio, seduta a fianco degli altri ex gieffini. Tanto l’eliminazione quanto la sua assenza ha dato naturalmente da parlare. Ma anche nelle poche settimane in cui è stata nella Casa la ex di Mario Balotelli si è resa protagonista di diversi siparietti. Ricordate l’accesa discussione con Soleil Sorge dopo la famosa frase sulle scimmie? Raffaella Fico era furiosa.

“Ha fatto un’offesa razzista è palese. Ragazzi quella frase era offensiva. Dire scimmie a delle persone di colore è gravissimo e sappiamo tutti cosa significa. Io ho una figlia da tutelare e che già potrebbe subire il razzismo delle persone ignoranti. So bene di cosa parlo e questo fatto non va sottovalutato. Inutile fingere che non intendesse dirlo in modo maligno. Siamo tutti d’accordo, ma alla fine sono l’unica che si espone quando c’è lei. Sembra quasi che avete paura e non lo capisco”.

“Raffaella Fico ha denunciato la coinquilina”

Al di là delle polemiche per questa frase, poi ridimensionata anche in puntata, di certo c’è che al GF Vip 6 Raffaella Fico e Soleil Sorge non hanno mai legato. Addirittura, quando Alfonso Signorini ha comunicato il verdetto del pubblico, dunque l’uscita della showgirl, l’influencer ha esultato. Ma dal momento in cui Raffaella ha chiuso dietro di sé la porta rossa non si hanno avuto più notizie di lei.





Giorni dopo l’eliminazione Raffaella Fico ha rotto il silenzio su Instagram e ringraziato tutti per il supporto: “Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest’avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni….La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all”. Ma si torna a parlare di lei per un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza: una volta fuori dal GF Vip 6 avrebbe denunciato Soleil Sorge.

L'indiscrezione di Venza su Raffaella Fico pic.twitter.com/NFgjzwCIOT October 28, 2021

“In questi giorni, già da lunedì, mi avete scritto in tanti per chiedermi che fine avesse fatto Raffaella Fico – dice l’influencer ed esperto di gossip – Lei non era presente nella puntata. Io non conoscendola mi sono informato bene e mi sono informato. La realtà è che ho scoperto una cosa abbastanza grave. Pare che lei ha denunciato Soleil per delle frasi razziste credo, sia a livello penale che civile, quindi una cosa pesante. Se ne parlerà in puntata? E soprattutto Soleil verrà messa al corrente? Vediamo se la diretta interessata conferma”. Al momento, però, non c’è alcuna certezza.